69-годишна се класира за Световното по триатлон

  • 31 авг 2025 | 14:46
69-годишна атлетка от остров Уайт си осигури място на Световното първенство по триатлон. Лиз Дънлоп от Wight Triathlon се пребори с "огромни вълни“ по време на спринтовия триатлон на Бари Айлънд, с което си спечели място на световния шампионат през 2026 г. в Понтеведра, Испания.

Лиз, която е част и от програмата за талантливи спортисти на острова, се е сблъскала с най-трудното плуване в кариерата си.

Описвайки плуването като "битка за оцеляване на 1200 метра“, Лиз успя да завърши с време 27 минути и 19 секунди.

Въпреки че някои атлети са се отказали от състезанието, Лиз е проявила упоритост.

Тя завърши 20-километровото колоездене за 40 минути и 34 секунди, а след това приключи състезанието с 5,6-километрово бягане за 30 минути и 40 секунди.

Общото ѝ време от един час и 44 минути я класира на трето място във възрастовата група от 65 до 69 години.

Тъй като обаче наближава 70-ия си рожден ден, тя се премества в категорията от 70 до 74 години, където заема първо място и получава автоматично класиране за световния шампионат догодина.

