Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Созопол
  3. Петър Кюмюрджиев: Тенденциозното съдийство срещу ФК Созопол идва от трети отбор

Петър Кюмюрджиев: Тенденциозното съдийство срещу ФК Созопол идва от трети отбор

  • 31 авг 2025 | 12:25
  • 168
  • 0
Петър Кюмюрджиев: Тенденциозното съдийство срещу ФК Созопол идва от трети отбор

Петър Кюмюрджиев, старши треньор на ФК Созопол изрази пред Sportal.bg недоволството си от работата на съдиите по време на мача в Съединение, където отбора му загуби с 0:1 от местния Гигант. Провелата се вчера среща е от петия кръг на Югоизточната Трета лига.

Гигант подчини Созопол
Гигант подчини Созопол

„Пускаме жалба срещу съдийството от мача в Съединение. Нека да е ясно, че нямаме претенции към отбора на Гигант. Още в 5-ата минута, съдията не отсъди стопроцентова дузпа за нашия отбор, за нарушение срещу футболиста ни Димитър Николов. Голът на домакините беше признат, въпреки двуметровата засада. Ощетяването на отбора ни не е само вчера, а от началото на първенството. В Карлово съдията не зачете редовен гол за нас. В мача ни с Родопа (Смолян) не вдигнаха червен картон на футболист от противника, а всички видяха, че това беше единственото правилно решение. Въобще срещу нас се действа брутално. Знаем защо го правят. Тенденциозното съдийство срещу ФК Созопол идва от трети отбор. Не мога да си обясня, защо съперници не качват видеозаписи от домакинските си мачове. Ние го правим. Но други качват видео с продължителност само от по едно полувреме и дори едва по 36 минути от двубоя. Няма да ни прекършат. Не искаме съдийска или друга помощ. Просто нека да се отсъжда прецизно случващото се на терена“.

Снимка: fcsozopol.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дубълът на Левски победи Оборище

Дубълът на Левски победи Оборище

  • 31 авг 2025 | 09:46
  • 1315
  • 0
ЦСКА поздрави Любослав Пенев

ЦСКА поздрави Любослав Пенев

  • 31 авг 2025 | 09:26
  • 2970
  • 4
Струмска слава и Витоша с атрактивно равенство

Струмска слава и Витоша с атрактивно равенство

  • 31 авг 2025 | 09:15
  • 1120
  • 0
Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 07:53
  • 9493
  • 56
Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

  • 31 авг 2025 | 07:36
  • 7602
  • 5
Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

  • 31 авг 2025 | 07:22
  • 7496
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

  • 31 авг 2025 | 11:26
  • 5323
  • 24
Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 07:53
  • 9493
  • 56
Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

  • 31 авг 2025 | 07:36
  • 7602
  • 5
Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

  • 31 авг 2025 | 07:22
  • 7496
  • 2
И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

  • 30 авг 2025 | 23:11
  • 212979
  • 875
Трета поредна победа за Реал Мадрид след бърз обрат в мач, в който противник бе и ВАР

Трета поредна победа за Реал Мадрид след бърз обрат в мач, в който противник бе и ВАР

  • 31 авг 2025 | 00:30
  • 44740
  • 86