Петър Кюмюрджиев: Тенденциозното съдийство срещу ФК Созопол идва от трети отбор

Петър Кюмюрджиев, старши треньор на ФК Созопол изрази пред Sportal.bg недоволството си от работата на съдиите по време на мача в Съединение, където отбора му загуби с 0:1 от местния Гигант. Провелата се вчера среща е от петия кръг на Югоизточната Трета лига.

Гигант подчини Созопол

„Пускаме жалба срещу съдийството от мача в Съединение. Нека да е ясно, че нямаме претенции към отбора на Гигант. Още в 5-ата минута, съдията не отсъди стопроцентова дузпа за нашия отбор, за нарушение срещу футболиста ни Димитър Николов. Голът на домакините беше признат, въпреки двуметровата засада. Ощетяването на отбора ни не е само вчера, а от началото на първенството. В Карлово съдията не зачете редовен гол за нас. В мача ни с Родопа (Смолян) не вдигнаха червен картон на футболист от противника, а всички видяха, че това беше единственото правилно решение. Въобще срещу нас се действа брутално. Знаем защо го правят. Тенденциозното съдийство срещу ФК Созопол идва от трети отбор. Не мога да си обясня, защо съперници не качват видеозаписи от домакинските си мачове. Ние го правим. Но други качват видео с продължителност само от по едно полувреме и дори едва по 36 минути от двубоя. Няма да ни прекършат. Не искаме съдийска или друга помощ. Просто нека да се отсъжда прецизно случващото се на терена“.

Снимка: fcsozopol.com