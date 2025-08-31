Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Интер излиза за нов разгром

Интер излиза за нов разгром

  • 31 авг 2025 | 09:56
  • 433
  • 0
Интер излиза за нов разгром

Интер и Удинезе ще се изправят един срещу друг в мач от втория кръг на италианската Серия "А" на стадион "Джузепе Меаца". Срещата е тази вечер от 21:45 часа българко време, като главен съдия ще бъде Матео Маркети.

Интер заема четвъртата позиция в класирането с 3 точки след убедителната победа в първия кръг. "Нерадзурите" впечатлиха с разгромното 5:0 над Торино, демонстрирайки отлична форма в началото на защитата на титлата си. От своя страна, Удинезе е на 12-то място с една точка, след като стартира сезона с равенство 1:1 срещу Верона. Победа в този мач би изстреляла Интер временно на върха в класирането, докато за гостите от Удине дори точката би била ценна в борбата за оставане в средата на таблицата. Разбира се, шампионатът все още е в твърде ранен етап и тепърва ще разберем накъде ще потеглят двата отбора.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Интер има пълно превъзходство с пет победи. Последната среща се състоя на 30 март 2025 г. на "Джузепе Меаца", когато домакините победиха с 2:1 с голове на Марко Арнаутович (12') и Давиде Фратези (29'), докато Умар Соле (71') отбеляза почетното попадение за гостите. По-рано през сезон 2024/2025, Интер елиминира Удинезе от Купата на Италия с 2:0 на осминафиналите с голове на Арнаутович и Аслани. В първата част на сезона "нерадзурите" надделяха с 3:2 като гости на "Блуенерджи Стейдиъм", където Лаутаро Мартинес се отличи с два гола. Предишният сезон също беше доминиран от Интер с победа с 2:1 като гост и разгромно 4:0 на "Джузепе Меаца", където Чалханоолу, Димарко, Тюрам и Мартинес бяха точни за домакините.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ювентус търси втора поредна победа

Ювентус търси втора поредна победа

  • 31 авг 2025 | 09:42
  • 419
  • 1
Барселона излиза трета поредна победа

Барселона излиза трета поредна победа

  • 31 авг 2025 | 09:27
  • 1183
  • 3
Сити ще опита да превземе "Амекс Стейдиъм"

Сити ще опита да превземе "Амекс Стейдиъм"

  • 31 авг 2025 | 09:11
  • 637
  • 0
Шампионът и вицешампионът в дългоочаквана битка на "Анфийлд"

Шампионът и вицешампионът в дългоочаквана битка на "Анфийлд"

  • 31 авг 2025 | 08:34
  • 2936
  • 2
Фенербахче се включва в надлъгването за Едерсон

Фенербахче се включва в надлъгването за Едерсон

  • 31 авг 2025 | 07:18
  • 2411
  • 0
Порто с поредна силна заявка! “Драконите” повалиха шампиона в зрелищно дерби!

Порто с поредна силна заявка! “Драконите” повалиха шампиона в зрелищно дерби!

  • 31 авг 2025 | 06:19
  • 9256
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

  • 30 авг 2025 | 23:11
  • 209247
  • 856
Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

  • 31 авг 2025 | 07:36
  • 6242
  • 3
Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 07:53
  • 6431
  • 23
Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

  • 31 авг 2025 | 07:22
  • 6220
  • 0
Бойко Величков разочарован от липсата на много неща, каза дали се готви треньорска рокада в ЦСКА

Бойко Величков разочарован от липсата на много неща, каза дали се готви треньорска рокада в ЦСКА

  • 31 авг 2025 | 00:13
  • 37505
  • 67
Трета поредна победа за Реал Мадрид след бърз обрат в мач, в който противник бе и ВАР

Трета поредна победа за Реал Мадрид след бърз обрат в мач, в който противник бе и ВАР

  • 31 авг 2025 | 00:30
  • 41837
  • 85