Интер излиза за нов разгром

Интер и Удинезе ще се изправят един срещу друг в мач от втория кръг на италианската Серия "А" на стадион "Джузепе Меаца". Срещата е тази вечер от 21:45 часа българко време, като главен съдия ще бъде Матео Маркети.

Интер заема четвъртата позиция в класирането с 3 точки след убедителната победа в първия кръг. "Нерадзурите" впечатлиха с разгромното 5:0 над Торино, демонстрирайки отлична форма в началото на защитата на титлата си. От своя страна, Удинезе е на 12-то място с една точка, след като стартира сезона с равенство 1:1 срещу Верона. Победа в този мач би изстреляла Интер временно на върха в класирането, докато за гостите от Удине дори точката би била ценна в борбата за оставане в средата на таблицата. Разбира се, шампионатът все още е в твърде ранен етап и тепърва ще разберем накъде ще потеглят двата отбора.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Интер има пълно превъзходство с пет победи. Последната среща се състоя на 30 март 2025 г. на "Джузепе Меаца", когато домакините победиха с 2:1 с голове на Марко Арнаутович (12') и Давиде Фратези (29'), докато Умар Соле (71') отбеляза почетното попадение за гостите. По-рано през сезон 2024/2025, Интер елиминира Удинезе от Купата на Италия с 2:0 на осминафиналите с голове на Арнаутович и Аслани. В първата част на сезона "нерадзурите" надделяха с 3:2 като гости на "Блуенерджи Стейдиъм", където Лаутаро Мартинес се отличи с два гола. Предишният сезон също беше доминиран от Интер с победа с 2:1 като гост и разгромно 4:0 на "Джузепе Меаца", където Чалханоолу, Димарко, Тюрам и Мартинес бяха точни за домакините.