Вижте всеки събмишън от отборните срещи на CJI 2

  • 31 авг 2025 | 09:45
  • 289
  • 0
Първият ден от "Craig Jones Invitational 2" включваше четвъртфиналите на отборното предизвикателство в стил „Quintet“ с награден фонд от 1 милион долара. New Wave се класираха напред, за да се изправят срещу Atos, а Team Australasia ще се бори с B-Team в неделните полуфинали.

Повечето от срещите в първия ден завършиха наравно, но феновете в "Thomas & Mack Center" в Лас Вегас станаха свидетели на няколко впечатляващи събмишъна.

Вижте всеки събмишън по-долу и кликнете тук за пълните резултати.

Джанкарло Бодони (New Wave) победи Гавин Корбе (Team Americas) чрез събмишън (rear-naked choke)

Тейлър Пиърман (Team Americas) победи Джанкарло Бодони (New Wave) чрез събмишън (heel hook)

Белал Атибари (Team Australasia) победи Джио Мартинес (10th Planet) чрез събмишън (ankle lock)

Кайл Бейм (10th Planet) победи Белал Атибари (Team Australasia) чрез събмишън (heel hook)

Ник Родригес (B-Team) победи Брандън Рийд (Daisy Fresh) чрез събмишън (rear-naked choke)

Повторения от срещите можете да видите тук:

