Ювентус търси втора поредна победа

  • 31 авг 2025 | 09:42
Дженоа и Ювентус ще се изправят един срещу друг в мач от втория кръг на италианската Серия А на стадион "Луиджи Ферарис" тази вечер от 19:30 часа.

След първия кръг на Серия А, Ювентус заема петата позиция с 3 точки, след като стартира сезона с убедителна победа с 2:0 срещу Парма. Отборът на Игор Тудор демонстрира добра форма и цели да се задържи в челото на класирането с евентуална втора поредна победа. От своя страна, Дженоа е на 13-то място с една точка, след като завърши наравно 0:0 с Лече в първия си мач. Генуезците ще търсят първата си победа в шампионата, която би им позволила да се изкачат в средата на таблицата и да се отдалечат от опасната зона. Освен срещата в Серия "А" Дженоа записа и един мач в турнира за Купата на Италия, който спечели убедително с 3:0 срещу Виченца Виртус.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Ювентус има предимство с две победи, две равенства и една загуба. Последната среща се състоя на 29 март 2025 г. на "Алианц Стейдиъм", където торинци победиха с 1:0 благодарение на гол на Кенан Йълдъз в 25-ата минута. Преди това, на 28 септември 2024 г., Ювентус постигна убедителна победа с 3:0 на "Луиджи Ферарис" с два гола на Душан Влахович (един от дузпа) и един на Франсиско Консейсао. На 17 март 2024 г. двата отбора завършиха 0:0 в Торино, а на 15 декември 2023 г. - 1:1 в Генуа, когато Алберт Гудмундсон изравни след дузпа на Федерико Киеза. Интересно е, че последната победа на Дженоа датира от 6 май 2022 г., когато домакините надделяха с 2:1 с голове на Гудмундсон и Кришито от дузпа, докато за Ювентус се разписа Пауло Дибала.

