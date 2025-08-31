Бо Никъл се завърна с победа в борбата

Звездата на UFC Бо Никъл се завърна към свободната борба в събота вечер по време на събитието "Real American Freestyle 1".

Той се изправи срещу Джейкъб Карденас, двукратен NCAA All-American шампион от Мичиган, в подглавния мач на дебютното събитие "Real American Freestyle". Това беше първият мач на Никал в свободната борба след загубата му от Дейвид Тейлър на олимпийските квалификации на САЩ през 2020 г.

В рамките на RAF 1 участие взеха още Уайът Хендриксън, който оглави събитието, Холи Холм, която прие мач по борба с кратко предизвестие, и Кайл Дейк, който също спечели своята среща.

SUPRISE!!!!



UFC and boxing legend Holy Holm steps in on 1 DAY's NOTICE vs Alejandra Pinera at #RAF #RealAmericanFreestyle.



GREAT MATCH with Pinera taking it 9-7 Pinera. pic.twitter.com/oM2H61uxv6 — Real American Freestyle (@RAFWrestlingUSA) August 31, 2025

Бо Никъл, който през май претърпя първата си професионална загуба в ММА от Рейнир де Ридер, се върна към победите, след като поведе рано в първия период. След бързо „гмуркане“ под съперника, американецът удържа преднината си чак до третия период.

Никъл, който е трикратен национален шампион на NCAA, не бързаше да трупа точки, но когато бе в офанзива, стана ясно, че все още може да се бори на много високо ниво. Въпреки това Джейкъб Карденас не се предаде лесно.

Карденас успя да изравни резултата и да поведе в третия период при по-малко от минута до края, търсейки захват на крака, за да увеличи преднината си. Никъл направи обрат и потърси туш, като задържа Карденас на тепиха до края и спечели мача.

В интервюто си след мача с Чейл Сонен, Бо Никал призна, че се е чувствал бавен, но все пак е доволен от победата си на RAF. Той продължи с думите: „Аз съм Дион Сандърс на бойните спортове“, намеквайки за кариерата си в UFC, за която той и екипът му имат големи надежди.

Никал също така заяви, че има твърдото намерение да се състезава отново на RAF.

В главния мач шампионът на NCAA Уайът Хендриксън се изправи срещу египетския олимпийски състезател в тежка категория Мостафа Елдерс. „Капитан Америка“ премина през олимпийския представител, като натрупа осем безответни точки в първия период, включително и атрактивно превъртане, за да спечели точки за възпитаника на Oklahoma State.

Хендриксън почти постигна техническа победа още в първия период, но Елдерс беше спасен от гонга. Хендриксън довърши Елдерс в началото на втория период, за да спечели с технически туш при резултат 14:1.

Олимпийската златна медалистка Сара Хилдебранд също се завърна от оттегляне за RAF 1, изправяйки се срещу Зелцкин Ернандес. Хилдебранд, която спечели златен медал на Олимпийските игри през 2024 г., премина през Ернандес и постигна победа с технически туш в третия период.

Кайл Дейк, четирикратният световен шампион в свободната борба, спечели мача си с Дийн Хамити с технически туш, 11:0. Риъл Уудс победи ММА боеца Дарион Колдуел с туш във втория период, Евън Уик надделя над Джейсън Нолф, а Остин Гомес победи бившия шампион на PFL Ланс Палмър.