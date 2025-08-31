Шампионът и вицешампионът в дългоочаквана битка на "Анфийлд"

Футболните фенове ще станат свидетели на един от най-вълнуващите двубои в английския футбол, когато Ливърпул посрещне Арсенал на легендарния стадион „Анфийлд" в днешния 31-ви август (неделя). Мачът от третия кръг на Премиър лийг ще бъде ръководен от съдията Крис Кавана.

В началото на сезона и двата отбора демонстрират отлична форма, като събрагь по 6 точки от първите си два мача. Лондончани заемат второто място в класирането с впечатляваща голова разлика от 6:0, докато "мърсисайдци" се намират на четвърта позиция заради известните колебания в защита, които имаха.

Момчетата от града на Бийтълс се наложиха с 4:2 срещу Борнемут в откриващия ден от кампанията, а след това надвиха Нюкасъл с 3:2. Възпитаниците на Микел Артета пък излъгаха Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд", а след това разбиха Илия Груев и Лийдс с 5:0.

Съперничеството между двата отбора е изключително оспорвано през последните няколко сезона, като миналата кампания нямаше победител и в двата шампионатни мача, които и през есента, и през лятото завършиха при равенство 2:2. През сезон 2023/2024 пък съперниците се срещнаха общо три пъти и тогава "топчиите" спечелиха в Лондон с 3:1, а на "Анфийлд" резултатът отново бе равен - 1:1. В мача за ФА Къп пък мърсисайдци удариха с 2:0.