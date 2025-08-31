Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лил
  3. Лил сгази новак

Лил сгази новак

  • 31 авг 2025 | 04:51
  • 215
  • 0
Лил сгази новак

Отборът на Лил постигна разгромна победа със 7:1 като гост срещу тима на Лориен в мач от третия кръг на футболното първенство на Франция. Благодарение на успеха Лил се изкачи временно на второто място еднолично

Роман Перо откри за гостите в 46-ата минута, а Матиас Фернандес-Пардо удвои в 53-ата. Самбу Сумано пропусна дузпа за домакините, но при добавката в 64-ата минута Тосин Айегън се разписа. Фернандес-Пардо пак беше точен в 77-ата преди Игман Хамза да се разпише четири по-късно. Хакон Арнар Харалдсон в 87-ата минута направи 5:1. В добавеното време Хамза и Осаме Сарауи оформиха крайния резултат.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

ПСЖ ликува в голеада с девет попадения срещу Тулуза

ПСЖ ликува в голеада с девет попадения срещу Тулуза

  • 31 авг 2025 | 00:47
  • 5585
  • 1
Трета поредна победа за Реал Мадрид след бърз обрат в мач, в който противник бе и ВАР

Трета поредна победа за Реал Мадрид след бърз обрат в мач, в който противник бе и ВАР

  • 31 авг 2025 | 00:30
  • 24455
  • 78
Пиза преклони глава пред Рома, Дурмуш остана резерва

Пиза преклони глава пред Рома, Дурмуш остана резерва

  • 31 авг 2025 | 00:10
  • 2004
  • 0
Наполи изтръгна драматична късна победа над коравия Каляри

Наполи изтръгна драматична късна победа над коравия Каляри

  • 30 авг 2025 | 23:56
  • 3922
  • 3
Севиля ликува в Каталуния с първа победа за сезона

Севиля ликува в Каталуния с първа победа за сезона

  • 30 авг 2025 | 22:50
  • 1386
  • 0
Овиедо се докосна с историята и близо четвърт век по-късно записа успех в Ла Лига

Овиедо се докосна с историята и близо четвърт век по-късно записа успех в Ла Лига

  • 30 авг 2025 | 22:10
  • 2054
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

  • 30 авг 2025 | 23:11
  • 184153
  • 734
Бойко Величков разочарован от липсата на много неща, каза дали се готви треньорска рокада в ЦСКА

Бойко Величков разочарован от липсата на много неща, каза дали се готви треньорска рокада в ЦСКА

  • 31 авг 2025 | 00:13
  • 15329
  • 43
Трета поредна победа за Реал Мадрид след бърз обрат в мач, в който противник бе и ВАР

Трета поредна победа за Реал Мадрид след бърз обрат в мач, в който противник бе и ВАР

  • 31 авг 2025 | 00:30
  • 24455
  • 78
Керкез: Главите горе! През последните две седмици виждам отбор, така трябва да продължим

Керкез: Главите горе! През последните две седмици виждам отбор, така трябва да продължим

  • 30 авг 2025 | 23:43
  • 12016
  • 60
Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

  • 30 авг 2025 | 18:23
  • 42736
  • 63
Локомотив (Пд) превзе “Коритото” и оглави efbet Лига, фамозен гол беляза мача

Локомотив (Пд) превзе “Коритото” и оглави efbet Лига, фамозен гол беляза мача

  • 30 авг 2025 | 20:53
  • 28250
  • 65