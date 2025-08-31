Лил сгази новак

Отборът на Лил постигна разгромна победа със 7:1 като гост срещу тима на Лориен в мач от третия кръг на футболното първенство на Франция. Благодарение на успеха Лил се изкачи временно на второто място еднолично

Роман Перо откри за гостите в 46-ата минута, а Матиас Фернандес-Пардо удвои в 53-ата. Самбу Сумано пропусна дузпа за домакините, но при добавката в 64-ата минута Тосин Айегън се разписа. Фернандес-Пардо пак беше точен в 77-ата преди Игман Хамза да се разпише четири по-късно. Хакон Арнар Харалдсон в 87-ата минута направи 5:1. В добавеното време Хамза и Осаме Сарауи оформиха крайния резултат.