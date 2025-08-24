Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Сливнишки герой
  3. Сватбен подарък – победа за вторият капитан на Сливнишки герой

Сватбен подарък – победа за вторият капитан на Сливнишки герой

  • 24 авг 2025 | 13:45
  • 352
  • 0

Вчера в Сливница, местния Сливнишки герой победи ЦСКА III (София) с 1:0. Срещата е от четвъртия кръг на Югозападната Трета лига. Николай Христозов, старши треньор на домакините коментира пред Sportal.bg:

„Доволен съм, че спечелихме трите точки, както и от представянето на футболистите ни. Момчетата посветиха успеха на съотборника си Георги Илиев, втори капитан на отбора, който вчера не беше със тях, заради сватбеното си тържество. На празника си беше поканил целия ни отбор. За съжаление момчетата нямаше как да са с Илиев още от началото на светлия за него ден, защото противниковия отбор не откликна на молбата ни да преместим мача за друга дата. Отказът им, допълнително амбицира играчите ни да дарят с победа младото семейство. Иначе продължаваме да работим. Даваме шанс на младите, а и на местни момчета. Трябва обаче да си заслужат мястото в отбора. Нищо даром не се дава“.

Сливнишки герой победи ЦСКА III
Сливнишки герой победи ЦСКА III
Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Похвали за Анди Краев в Израел

Похвали за Анди Краев в Израел

  • 24 авг 2025 | 12:57
  • 865
  • 1
Кметът на Добрич: До три месеца осветлението на стадиона ще бъде готово

Кметът на Добрич: До три месеца осветлението на стадиона ще бъде готово

  • 24 авг 2025 | 12:44
  • 612
  • 2
Георги Иванов: Убеден съм, че осветлението в Добрич ще стане факт в най-кратки срокове

Георги Иванов: Убеден съм, че осветлението в Добрич ще стане факт в най-кратки срокове

  • 24 авг 2025 | 12:32
  • 1036
  • 2
ЦСКА с всички нови срещу ЦСКА 1948

ЦСКА с всички нови срещу ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 12:26
  • 4555
  • 10
Георги Иванов и Бойко Борисов присъстваха на първата копка на новото осветление на стадиона в Добрич

Георги Иванов и Бойко Борисов присъстваха на първата копка на новото осветление на стадиона в Добрич

  • 24 авг 2025 | 11:41
  • 5773
  • 22
Христо Стоичков откри футболна академия в Киргизстан

Христо Стоичков откри футболна академия в Киргизстан

  • 24 авг 2025 | 11:26
  • 2916
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 07:15
  • 14937
  • 153
Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

  • 24 авг 2025 | 07:40
  • 9686
  • 15
Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

  • 24 авг 2025 | 03:13
  • 31251
  • 9
Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

  • 24 авг 2025 | 07:55
  • 5702
  • 11
Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

  • 24 авг 2025 | 07:00
  • 4794
  • 5
Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

  • 24 авг 2025 | 07:31
  • 5372
  • 15