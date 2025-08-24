Сватбен подарък – победа за вторият капитан на Сливнишки герой

Вчера в Сливница, местния Сливнишки герой победи ЦСКА III (София) с 1:0. Срещата е от четвъртия кръг на Югозападната Трета лига. Николай Христозов, старши треньор на домакините коментира пред Sportal.bg:

„Доволен съм, че спечелихме трите точки, както и от представянето на футболистите ни. Момчетата посветиха успеха на съотборника си Георги Илиев, втори капитан на отбора, който вчера не беше със тях, заради сватбеното си тържество. На празника си беше поканил целия ни отбор. За съжаление момчетата нямаше как да са с Илиев още от началото на светлия за него ден, защото противниковия отбор не откликна на молбата ни да преместим мача за друга дата. Отказът им, допълнително амбицира играчите ни да дарят с победа младото семейство. Иначе продължаваме да работим. Даваме шанс на младите, а и на местни момчета. Трябва обаче да си заслужат мястото в отбора. Нищо даром не се дава“.

