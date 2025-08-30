Овиедо се докосна с историята и близо четвърт век по-късно записа успех в Ла Лига

Новакът в Ла Лига Овиедо записа историческа победа и 24 години по-късно спечели мач в Ла Лига. Това стана в 3-тия кръг при домакинството на Реал Сосиедад, a така сладкото попадение за астурийци отбеляза Леандер Дендонкер в 40-ата минута.

1 - Leander Dendoncker scored Real Oviedo's first LaLiga goal since Ivan Ania's against Mallorca on 17 June 2001 - 24 years, two months and 13 days ago. Celebration. pic.twitter.com/zowiYMdFZt — OptaJose (@OptaJose) August 30, 2025

Така Овиедо записа първи три точки в актива си след поражения в първите два кръга. Реал Сосиедад пък все още остава без победа и само с два пункта от началото на шампионата.

Гостите започнаха по-добре срещата и стражът на домакините Аарон Ескандей трябваше да се намесва при опасни изстрели на Пабло Марин и Микел Оярсабал. Oвиедо обаче успя да нанесе своя удар в 40-ата минута. Хайсем Хасан центрира отдясно, а Леандер Дендонкер засече и направи безпомощен стража на Реал Сосиедад Алекс Ремиро – 1:0. Това бе първи гол в шампионата за тима от Астурия, съответно и първо попадение в елита след 24 години.

2001 - With their win against Real Sociedad today (1-0), @RealOviedo have won a game in @LaLigaEN for the first time since May 2001, when they beat Barcelona at Camp Nou (1-0). Memories. 📚 pic.twitter.com/pfv6pcm8OB — OptaJose (@OptaJose) August 30, 2025

Втората част започна с опасен изстрел на Ори Оскарсон от гостите, отразен от Ескандей. Новаците пък можеха и да удвоят преднината си в 58-ата минута. Aсистиралият за попадението Хасан можеше сам да се запише сред голмайсторите, но ударът му от удобна позиция намери лявата греда на Сосиедад. Гостите пък така и не успяваха да създадат нещо кой знае какво пред вратата на домакините, въпреки че имаше доста повече точни удари. Едва в последните секунди на срещата резервата Бенят Туриентес стреля наистина опасно, но стражът на Овиедо Аарон Ескандей се намеси отлично и запази историческата победа за тима си.

