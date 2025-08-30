Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Яспер Филипсен спечели осмия етап на колоездачната обиколка на Испания

Яспер Филипсен спечели осмия етап на колоездачната обиколка на Испания

  • 30 авг 2025 | 20:19
  • 347
  • 0
Яспер Филипсен спечели осмия етап на колоездачната обиколка на Испания

Белгиецът Яспер Филипсен спечели победата в осмия етап на колоездачната обиколка на Испания, изпреварвайки с фотофиниш Елиа Вивиани и Итън Върнън. Торстен Трен от отбора на Бахрейн пък остана начело на класирането с време 29:01.50 часа.

Вивиани изглеждаше фаворит за победата в компанията на съотборниците си от Лото, но те бяха настигнати в края на 163-километровата отсечка от Монсон до Сарагоса. Йесперсен от  Алпецин-Декьонинк се оказа на бърз и пресече първи финалната линия след 3:43.48 часа.

Водещата група получи времето на Йесперсен и така Трен запази 2:33 минути преднина срещу Йонас Вингегор от Висма. До края на колоездачната обиколка на Испания остават 13 етапа, като следващият е в неделя. Той е 195-километрова отсечка от Алфаро до Валдескарай, а понеделник по традиция е почивен за състезателите от тура.

Британецът Оливър Найт (Кофидис) се оттегли от Вуелтата заради вирусно заболяване.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Хуан Аюсо спечели седмия етап от Обиколката на Испания

Хуан Аюсо спечели седмия етап от Обиколката на Испания

  • 29 авг 2025 | 21:43
  • 2372
  • 0
Френският национал по бадминтон с български корени Тома Джуниър Попов: България ми липсва, всяко лято се връщам

Френският национал по бадминтон с български корени Тома Джуниър Попов: България ми липсва, всяко лято се връщам

  • 29 авг 2025 | 20:12
  • 1514
  • 0
Стефани и Габриела Стоеви: Доволни сме от представянето си на Световното

Стефани и Габриела Стоеви: Доволни сме от представянето си на Световното

  • 29 авг 2025 | 19:24
  • 1454
  • 0
София осъмна с уникален стенопис, посветен на родния алпинизъм

София осъмна с уникален стенопис, посветен на родния алпинизъм

  • 29 авг 2025 | 15:47
  • 1589
  • 2
Сестри Стоеви отпаднаха на 1/4-финал на Световното

Сестри Стоеви отпаднаха на 1/4-финал на Световното

  • 29 авг 2025 | 15:08
  • 1209
  • 1
Игрите за допингирани съдят УАДА, че води кампания за "смазване" на първенството

Игрите за допингирани съдят УАДА, че води кампания за "смазване" на първенството

  • 29 авг 2025 | 14:56
  • 1359
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Славия и ЦСКА, "червените" с една промяна от мача с ЦСКА 1948

11-те на Славия и ЦСКА, "червените" с една промяна от мача с ЦСКА 1948

  • 30 авг 2025 | 20:10
  • 7998
  • 51
Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

  • 30 авг 2025 | 18:23
  • 18978
  • 48
Локомотив (Пд) превзе “Коритото” и оглави efbet Лига, фамозен гол беляза мача

Локомотив (Пд) превзе “Коритото” и оглави efbet Лига, фамозен гол беляза мача

  • 30 авг 2025 | 20:53
  • 13103
  • 21
Три "двойки" в четири мача

Три "двойки" в четири мача

  • 30 авг 2025 | 21:00
  • 18261
  • 11
Манчестър Юнайтед отново имаше много проблеми, но стигна до първа победа

Манчестър Юнайтед отново имаше много проблеми, но стигна до първа победа

  • 30 авг 2025 | 19:05
  • 23252
  • 171
Ден 4 на ЕвроБаскет: Следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Ден 4 на ЕвроБаскет: Следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 30 авг 2025 | 20:50
  • 11701
  • 5