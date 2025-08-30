Популярни
»

Гледай на живо

Ще отлепи ли от дъното ЦСКА и какво ще е бъдещето на Керкез – на живо преди мача на „червените“ срещу Славия
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ливърпул удължи договора на Гакпо

Ливърпул удължи договора на Гакпо

  • 30 авг 2025 | 19:52
  • 1136
  • 0
Ливърпул удължи договора на Гакпо

Нападателят на Ливърпул Коди Гакпо подписа нов договор с клуба. 26-годишният нидерландски национал имаше контракт до лятото на 2028 г., а мърсисайдци не разкриха за какъв срок е новото спозумение.

Гакпо игра в 131 мача за Ливърпул след пристигането си от ПСВ Айндховен през януари 2023 г. В тях той записа 42 гола и 19 асистенции.

“Чувствам се страхотно да удължа договора си с този красив клуб. Много съм благодарен и се надявам да създам още много красиви моменти. Чувствам се у дома, семейството ми се чувства у дома”, сподели Гакпо.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Спорни съдийски решения помогнаха на Челси да пречупи Фулъм

Спорни съдийски решения помогнаха на Челси да пречупи Фулъм

  • 30 авг 2025 | 16:35
  • 17102
  • 61
Арсенал открива Шампионската лига (програмата по дни и часове)

Арсенал открива Шампионската лига (програмата по дни и часове)

  • 30 авг 2025 | 15:02
  • 10687
  • 6
Ханзи Флик потвърди за Гави и каза какво се случва с Фермин Лопес

Ханзи Флик потвърди за Гави и каза какво се случва с Фермин Лопес

  • 30 авг 2025 | 14:24
  • 8131
  • 13
Кристофър Нкунку вече е футболист на Милан

Кристофър Нкунку вече е футболист на Милан

  • 30 авг 2025 | 13:43
  • 4127
  • 5
Официално: Мойс Кийн във Фиорентина за още дълго време

Официално: Мойс Кийн във Фиорентина за още дълго време

  • 30 авг 2025 | 13:32
  • 1556
  • 0
Джаксън напуска Челси в посока Байерн срещу необичайно висока сума

Джаксън напуска Челси в посока Байерн срещу необичайно висока сума

  • 30 авг 2025 | 13:08
  • 15508
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Славия и ЦСКА, "червените" с една промяна от мача с ЦСКА 1948

11-те на Славия и ЦСКА, "червените" с една промяна от мача с ЦСКА 1948

  • 30 авг 2025 | 20:10
  • 7894
  • 51
Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

  • 30 авг 2025 | 18:23
  • 18874
  • 48
Локомотив (Пд) превзе “Коритото” и оглави efbet Лига, фамозен гол беляза мача

Локомотив (Пд) превзе “Коритото” и оглави efbet Лига, фамозен гол беляза мача

  • 30 авг 2025 | 20:53
  • 12983
  • 15
Три "двойки" в четири мача

Три "двойки" в четири мача

  • 30 авг 2025 | 21:00
  • 18171
  • 11
Манчестър Юнайтед отново имаше много проблеми, но стигна до първа победа

Манчестър Юнайтед отново имаше много проблеми, но стигна до първа победа

  • 30 авг 2025 | 19:05
  • 23193
  • 171
Ден 4 на ЕвроБаскет: Следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Ден 4 на ЕвроБаскет: Следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 30 авг 2025 | 20:50
  • 11671
  • 5