Ливърпул удължи договора на Гакпо

Нападателят на Ливърпул Коди Гакпо подписа нов договор с клуба. 26-годишният нидерландски национал имаше контракт до лятото на 2028 г., а мърсисайдци не разкриха за какъв срок е новото спозумение.

Гакпо игра в 131 мача за Ливърпул след пристигането си от ПСВ Айндховен през януари 2023 г. В тях той записа 42 гола и 19 асистенции.

Cody Gakpo has signed a new long-term contract with Liverpool Football Club 🙌🔴 — Liverpool FC (@LFC) August 30, 2025

“Чувствам се страхотно да удължа договора си с този красив клуб. Много съм благодарен и се надявам да създам още много красиви моменти. Чувствам се у дома, семейството ми се чувства у дома”, сподели Гакпо.