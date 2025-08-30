Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Съндърланд
  3. Късна драма донесе нова домакинска победа за Съндърланд

Късна драма донесе нова домакинска победа за Съндърланд

  • 30 авг 2025 | 19:07
  • 539
  • 0

Новакът Съндърланд продължава с доброто си начало на сезона и спечели драматично у дома след обрат с 2:1 срещу Брентфорд в мач от 3-тия кръг на Премиър лийг. Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго бе открил за „пчеличките“ в 77-ата минута, но с късни попадения на Ендзо Льо Фи (82‘-дузпа) и резервата Уилсон Исидор (90+6‘), домакините изтръгнаха победата за радост на препълнения „Стейдиъм ъф Лайт“. Гостите пък пропуснаха и дузпа при резултат 0:0 в 59-ата минута.

Така Съндърланд записа втора поредна домакинска победа и след началото на шампионата вече е със 6 точки. Брентфорд пък остава с три пункта.

Първата ситуация бе за „черните котки“, но ударът на Норди Мукиеле в 10-ата минута мина с малко встрани от вратата на взетия от Ливърпул страж на Брентфорд Куивин Келъхър. Гостите пък ликуваха дванадесет минути по-късно, когато Данго Уатара се раззписа. Радостта им обаче бе кратка, след като ВАР показа, че играчът на "пчеличките" е в засада и попадението бе отменено.

Второто полувреме предложи много по-драматични моменти, като и трите попадения паднаха в последните петнадесетина минути. Първо обаче Брентфорд можеше да открие в 59-ата минута, когато тимът получи дузпа, но ударът на Кевин Шаде бе отразен от стража на домакините Робин Рьофс. "Пчеличките" все пак успяха да поведат в 77-ата минута, когато бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго засече с глава центриране на Франк Ониека и откри - 0:1.

Съндърланд обаче успя да изравни само пет минути по-късно. Рико Хенри изблъска в наказателното си поле Хабиб Диара и реферът посочи дузпа, която бе реализирана от Ендзо Льо Фи - 1:1. Вдъхновените домакини продължиха да натискат и в крайна сметка успяха да изтръгнат победата в шестата минута от даденото от съдията продължение. Гранит Джака центрира отляво и резервата Уилсон Исидор стреля с глава, а Келъхър не се намеси по най-добрия начин и топката влезе под плонжа му за радост на домакинските фенове - 2:1 за Съндърланд.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Спорни съдийски решения помогнаха на Челси да пречупи Фулъм

Спорни съдийски решения помогнаха на Челси да пречупи Фулъм

  • 30 авг 2025 | 16:35
  • 15425
  • 53
Арсенал открива Шампионската лига (програмата по дни и часове)

Арсенал открива Шампионската лига (програмата по дни и часове)

  • 30 авг 2025 | 15:02
  • 10053
  • 6
Ханзи Флик потвърди за Гави и каза какво се случва с Фермин Лопес

Ханзи Флик потвърди за Гави и каза какво се случва с Фермин Лопес

  • 30 авг 2025 | 14:24
  • 7686
  • 11
Кристофър Нкунку вече е футболист на Милан

Кристофър Нкунку вече е футболист на Милан

  • 30 авг 2025 | 13:43
  • 3825
  • 5
Официално: Мойс Кийн във Фиорентина за още дълго време

Официално: Мойс Кийн във Фиорентина за още дълго време

  • 30 авг 2025 | 13:32
  • 1429
  • 0
Джаксън напуска Челси в посока Байерн срещу необичайно висока сума

Джаксън напуска Челси в посока Байерн срещу необичайно висока сума

  • 30 авг 2025 | 13:08
  • 14962
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

  • 30 авг 2025 | 18:23
  • 9547
  • 26
Спартак (Вн) 0:1 Локомотив (Пд), прекрасен гол на Умарбаев, греда за "соколите"

Спартак (Вн) 0:1 Локомотив (Пд), прекрасен гол на Умарбаев, греда за "соколите"

  • 30 авг 2025 | 18:58
  • 4486
  • 4
Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, а за да печеля мачове

Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, а за да печеля мачове

  • 30 авг 2025 | 14:36
  • 19590
  • 57
Втора лига на живо: Локо (ГО) поведе в Пазарджик, гол за "акулите"

Втора лига на живо: Локо (ГО) поведе в Пазарджик, гол за "акулите"

  • 30 авг 2025 | 19:15
  • 9298
  • 1
Манчестър Юнайтед отново имаше много проблеми, но стигна до първа победа

Манчестър Юнайтед отново имаше много проблеми, но стигна до първа победа

  • 30 авг 2025 | 19:05
  • 15075
  • 148
Ден 4 на ЕвроБаскет: Франция в битка със Словения

Ден 4 на ЕвроБаскет: Франция в битка със Словения

  • 30 авг 2025 | 18:00
  • 8780
  • 1