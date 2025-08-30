Късна драма донесе нова домакинска победа за Съндърланд

Новакът Съндърланд продължава с доброто си начало на сезона и спечели драматично у дома след обрат с 2:1 срещу Брентфорд в мач от 3-тия кръг на Премиър лийг. Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго бе открил за „пчеличките“ в 77-ата минута, но с късни попадения на Ендзо Льо Фи (82‘-дузпа) и резервата Уилсон Исидор (90+6‘), домакините изтръгнаха победата за радост на препълнения „Стейдиъм ъф Лайт“. Гостите пък пропуснаха и дузпа при резултат 0:0 в 59-ата минута.

Така Съндърланд записа втора поредна домакинска победа и след началото на шампионата вече е със 6 точки. Брентфорд пък остава с три пункта.

Първата ситуация бе за „черните котки“, но ударът на Норди Мукиеле в 10-ата минута мина с малко встрани от вратата на взетия от Ливърпул страж на Брентфорд Куивин Келъхър. Гостите пък ликуваха дванадесет минути по-късно, когато Данго Уатара се раззписа. Радостта им обаче бе кратка, след като ВАР показа, че играчът на "пчеличките" е в засада и попадението бе отменено.

Второто полувреме предложи много по-драматични моменти, като и трите попадения паднаха в последните петнадесетина минути. Първо обаче Брентфорд можеше да открие в 59-ата минута, когато тимът получи дузпа, но ударът на Кевин Шаде бе отразен от стража на домакините Робин Рьофс. "Пчеличките" все пак успяха да поведат в 77-ата минута, когато бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго засече с глава центриране на Франк Ониека и откри - 0:1.

Съндърланд обаче успя да изравни само пет минути по-късно. Рико Хенри изблъска в наказателното си поле Хабиб Диара и реферът посочи дузпа, която бе реализирана от Ендзо Льо Фи - 1:1. Вдъхновените домакини продължиха да натискат и в крайна сметка успяха да изтръгнат победата в шестата минута от даденото от съдията продължение. Гранит Джака центрира отляво и резервата Уилсон Исидор стреля с глава, а Келъхър не се намеси по най-добрия начин и топката влезе под плонжа му за радост на домакинските фенове - 2:1 за Съндърланд.

Снимки: Imago