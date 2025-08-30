Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Юноша на Реал Мадрид донесе първата победа за Щутгарт

Юноша на Реал Мадрид донесе първата победа за Щутгарт

  • 30 авг 2025 | 18:55
  • 805
  • 0
Юноша на Реал Мадрид донесе първата победа за Щутгарт

Щутгарт спечели първата си победа в Бундеслигата, след като победи с 1:0 Борусия (Мьонхенгладбах) в мач от 2-рия кръг на германския елит. Единственото попадение за швабите бе дело на влязлото като резерва ново попадение от Реал Мадрид Чема Андрес в 79-ата минута. Така швабите записаха първи три точки, докато „жребчетата“ остават само с един пункт.

Първата част не предложи кой знае какви положения, като по-интересно бе в 17-ата минута, когато Тиаго Томаш стреля опасно от наказателното поле, но шутът му бе уловен от стража на Гладбах Мориц Николас. В 51-вата минута пък дойде най-добрата ситуация дотук за гостите, но изстрелът на Кевин Щьогер не намери вратата на Александер Нюбел.

В 79-ата минута обаче Щутгарт нанесе своя удар. Джейми Левелинг центрира добре отляво и влезлия от пейката Чема Андрес с глава се разписа – 1:0. Това бе и първия гол за юношата на Реал Мадрид за новия му тим. До края на мача нямаше кой знае какви нови ситуации и домакините удържаха аванса си.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Спорни съдийски решения помогнаха на Челси да пречупи Фулъм

Спорни съдийски решения помогнаха на Челси да пречупи Фулъм

  • 30 авг 2025 | 16:35
  • 15421
  • 53
Арсенал открива Шампионската лига (програмата по дни и часове)

Арсенал открива Шампионската лига (програмата по дни и часове)

  • 30 авг 2025 | 15:02
  • 10053
  • 6
Ханзи Флик потвърди за Гави и каза какво се случва с Фермин Лопес

Ханзи Флик потвърди за Гави и каза какво се случва с Фермин Лопес

  • 30 авг 2025 | 14:24
  • 7684
  • 11
Кристофър Нкунку вече е футболист на Милан

Кристофър Нкунку вече е футболист на Милан

  • 30 авг 2025 | 13:43
  • 3825
  • 5
Официално: Мойс Кийн във Фиорентина за още дълго време

Официално: Мойс Кийн във Фиорентина за още дълго време

  • 30 авг 2025 | 13:32
  • 1428
  • 0
Джаксън напуска Челси в посока Байерн срещу необичайно висока сума

Джаксън напуска Челси в посока Байерн срещу необичайно висока сума

  • 30 авг 2025 | 13:08
  • 14961
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

  • 30 авг 2025 | 18:23
  • 9540
  • 26
Спартак (Вн) 0:1 Локомотив (Пд), прекрасен гол на Умарбаев, греда за "соколите"

Спартак (Вн) 0:1 Локомотив (Пд), прекрасен гол на Умарбаев, греда за "соколите"

  • 30 авг 2025 | 18:58
  • 4479
  • 4
Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, а за да печеля мачове

Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, а за да печеля мачове

  • 30 авг 2025 | 14:36
  • 19577
  • 57
Втора лига на живо: Локо (ГО) поведе в Пазарджик, гол за "акулите"

Втора лига на живо: Локо (ГО) поведе в Пазарджик, гол за "акулите"

  • 30 авг 2025 | 19:15
  • 9286
  • 1
Манчестър Юнайтед отново имаше много проблеми, но стигна до първа победа

Манчестър Юнайтед отново имаше много проблеми, но стигна до първа победа

  • 30 авг 2025 | 19:05
  • 15066
  • 148
Ден 4 на ЕвроБаскет: Франция в битка със Словения

Ден 4 на ЕвроБаскет: Франция в битка със Словения

  • 30 авг 2025 | 18:00
  • 8777
  • 1