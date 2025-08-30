Юноша на Реал Мадрид донесе първата победа за Щутгарт

Щутгарт спечели първата си победа в Бундеслигата, след като победи с 1:0 Борусия (Мьонхенгладбах) в мач от 2-рия кръг на германския елит. Единственото попадение за швабите бе дело на влязлото като резерва ново попадение от Реал Мадрид Чема Андрес в 79-ата минута. Така швабите записаха първи три точки, докато „жребчетата“ остават само с един пункт.

Първата част не предложи кой знае какви положения, като по-интересно бе в 17-ата минута, когато Тиаго Томаш стреля опасно от наказателното поле, но шутът му бе уловен от стража на Гладбах Мориц Николас. В 51-вата минута пък дойде най-добрата ситуация дотук за гостите, но изстрелът на Кевин Щьогер не намери вратата на Александер Нюбел.

В 79-ата минута обаче Щутгарт нанесе своя удар. Джейми Левелинг центрира добре отляво и влезлия от пейката Чема Андрес с глава се разписа – 1:0. Това бе и първия гол за юношата на Реал Мадрид за новия му тим. До края на мача нямаше кой знае какви нови ситуации и домакините удържаха аванса си.

