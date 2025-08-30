Популярни
  3. Олимпийският шампион Магомед Рамазанов претърпя операция и ще пропусне Световното

  • 30 авг 2025 | 18:20
Олимпийският шампион Магомед Рамазанов претърпя успешно операция в Испания и очаквано няма да се бори на Световното първенство в Загреб. Турнирът започва на 13 септември и България ще бъде в отслабен състав след контузията на Рамазанов и отсъствието на националите класически стил от централизираната подготовка в София.  Пълният състав на България за световните финали в Хърватия ще бъде обявен следващата седмица.

"Здравейте на всички! Благодарение на Всевишния мина успешно и благополучно операцията! Сега ми предстои да се възстановя и да мина рехабилитацията в Германия!", пише Рамазанов в Инстаграм. На снимката той е с превръзка на ръката.

"Искам да изразя благодарност за подкрепата на моя клуб ЦСКА-София! Също така искам да благодаря на президента на клуба Гриша Ганчев и целия колектив на ЦСКА за подкрепата! Ще дам всичко от себе си следващата година отново да зарадвам България със златен медал от голям форум!!! Благодаря!", добавя той.

През пролетта Магомед Рамазанов спечели европейска титла в Братислава, а през 2024 той стана олимпийски шампион в Париж.

