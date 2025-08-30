Популярни
  Росица Денчева загуби финала на двойки в Швейцария без игра

  30 авг 2025 | 16:44
Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Росица Денчева загуби финала на двойки на турнира на клей в швейцарския град Вербие с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната българка и Моника Станкевич (Полша) загубиха без игра на финала срещу германките Мари Фогт и Ева Мари Ворачек.

Денчева и Станкевич достигнаха до финала на състезание от същия ранг във Вербие и през миналата седмица.

Българката не успя и при третата си възможност да спечели първа титла при женските дуети във веригата на Международната федерация по тенис ITF след загубата при дебютното си участие във подобен финал в Ираклион (Гърция) през април и двете поражения в Швейцария.

