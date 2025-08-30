140 колоездачи от страната и чужбина се събраха във Видин за старта на Дунав Ултра

На 30.08.2025 г. от централния площад на Видин, пл. Бдинци, беше дадено началото на 12-тото ежегодно масово изминаване на 740-километровия веломаршрут Дунав Ултра.

Инициативата събра 140 колоездачи от България, Румъния и други страни, за които ежегодното изминаване е лично предизвикателство и кауза – популяризиране на велотуризма и над 110 населени места в Северна България, откъдето маршрутът преминава.

Буквално часове преди това, в реставрираната Видинска синагога – днес културен център „Жул Паскин“, се проведе официалното откриване на кампанията.

На нея присъстваха зам.-министърът на туризма Павлин Петров, областният управител на Видин Ани Арутюнян, зам.-кметът на Видин Борислава Борисова и президентът на Фондация „Америка за България“ Нанси Шилър.

Официалните лица приветстваха колоездачите с кратки слова и им пожелаха „на добър час“ в пътешествието и мисията да популяризират маршрута. С емоционално обръщение Борис Бегъмов, създателят на Дунав Ултра, сравни пътешествието на участниците с кауза за популяризиране на региона по поречието на река Дунав и Добруджа в България. Очаква се през следващите 7 дни колоездачите да преминат през 30 общини, 12 от които официално партнират на кампанията.

Сред колоездачите приключенци се отличават бившият министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов, 80-годишната проф. Антоанета Момчилова от Русенския университет, рекордьорът за изминаване на маршрута Ком – Емине с велосипед Петър Матов, традиционно участващи колоездачи от България, голяма група от Румъния, както и участници от Люксембург и Италия.

Около 30 от участниците ще се впуснат в предизвикателството да изминат дистанцията в рамките на 48 часа, като преходът им ще може да се проследи на живо в страницата на събитието. Първият, който достигне до Дуранкулак, ще бъде приветстван от кмета на селото и ще получи специален сертификат с печат на Дуранкулак.

Останалите колоездачи ще пристигат на малки групи в рамките на седмица след него, без състезателна цел.