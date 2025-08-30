Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Три българки ще участват на Световното по бокс

Три българки ще участват на Световното по бокс

  • 30 авг 2025 | 15:22
  • 307
  • 0
Три българки ще участват на Световното по бокс

Три българки ще участват на световното първенство по бокс в Ливърпул (4-14 септември). В тима са Севда Асенова (48 кг), Венелина Поптолева (51 кг) и дебютантката на подобен форум Алейна Мехмед (80 кг).

„За Севда това ще бъде последно първенство, защото вече е на 40 години – каза за Спортната джунгла Борислав Георгиев. – Венелина Поптолева сваля от горната категория. Алейна е шампионка на България и за пръв път ще играе на подобно ниво при жените.“

Подготовката на Венелина Поптолева протече в нейния клуб „Лаута Арми“ в Пловдив. Златислава Чуканова продължава да се възстановява от тежка контузия, която претърпя в началото на лятото. Преди няколко седмици Станимира Петрова стана майка на първородния си син Лазар.

Мъжкият отбор ще бъде обявен в понеделник. За съжаление, от състава отпада Ясен Радев, който получи контузия по време на спарингите.

Мъжкият и женският отбор заминават за Ливърпул във вторник сутринта. Битките започват от четвъртък. Мачовете ще бъдат в две сесии – от 13 и от 20 ч. българско време.Финалите са на 13 и 14 септември.Шампионатът ще се проведе в 11-хилядната зала „Ливърпул Арена“.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

България срещу Казахстан на старта в отборната надпревара

България срещу Казахстан на старта в отборната надпревара

  • 30 авг 2025 | 15:06
  • 289
  • 0
Треньорът на Мадалена: Махачев има по-слаба поносимост на удари от Белал

Треньорът на Мадалена: Махачев има по-слаба поносимост на удари от Белал

  • 30 авг 2025 | 15:00
  • 525
  • 0
„Обикновено забавя темпото“: Треньорът на Крауфорд загатна за плана с Канело

„Обикновено забавя темпото“: Треньорът на Крауфорд загатна за плана с Канело

  • 30 авг 2025 | 14:46
  • 581
  • 0
Бойците от дебютното издание на BKFC в Черна гора минаха кантара

Бойците от дебютното издание на BKFC в Черна гора минаха кантара

  • 30 авг 2025 | 13:34
  • 588
  • 0
Мераб се закани: Ще смажа Умар Нурмагомедов, ако се бием отново

Мераб се закани: Ще смажа Умар Нурмагомедов, ако се бием отново

  • 30 авг 2025 | 13:26
  • 848
  • 0
Усман Нурмагомедов: Пол Хюз е като Конър Макгрегър – говори, но на никого не му пука

Усман Нурмагомедов: Пол Хюз е като Конър Макгрегър – говори, но на никого не му пука

  • 30 авг 2025 | 11:58
  • 743
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, а за да печеля мачове

Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, а за да печеля мачове

  • 30 авг 2025 | 14:36
  • 5326
  • 3
Новият футболист на Левски вече е при "сините"

Новият футболист на Левски вече е при "сините"

  • 30 авг 2025 | 14:28
  • 12408
  • 15
Челси 2:0 Фулъм, Енцо Фернандес удвои от дузпа

Челси 2:0 Фулъм, Енцо Фернандес удвои от дузпа

  • 30 авг 2025 | 16:15
  • 7097
  • 28
Нюкасъл обяви рекордната покупка, която доближава Исак до Ливърпул

Нюкасъл обяви рекордната покупка, която доближава Исак до Ливърпул

  • 30 авг 2025 | 13:07
  • 12018
  • 6
Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

  • 30 авг 2025 | 08:00
  • 17113
  • 187
Ден 4 на ЕвроБаскет: Германия продължава да гази

Ден 4 на ЕвроБаскет: Германия продължава да гази

  • 30 авг 2025 | 15:30
  • 4794
  • 0