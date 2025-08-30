Три българки ще участват на Световното по бокс

Три българки ще участват на световното първенство по бокс в Ливърпул (4-14 септември). В тима са Севда Асенова (48 кг), Венелина Поптолева (51 кг) и дебютантката на подобен форум Алейна Мехмед (80 кг).

„За Севда това ще бъде последно първенство, защото вече е на 40 години – каза за Спортната джунгла Борислав Георгиев. – Венелина Поптолева сваля от горната категория. Алейна е шампионка на България и за пръв път ще играе на подобно ниво при жените.“

Подготовката на Венелина Поптолева протече в нейния клуб „Лаута Арми“ в Пловдив. Златислава Чуканова продължава да се възстановява от тежка контузия, която претърпя в началото на лятото. Преди няколко седмици Станимира Петрова стана майка на първородния си син Лазар.

Мъжкият отбор ще бъде обявен в понеделник. За съжаление, от състава отпада Ясен Радев, който получи контузия по време на спарингите.

Мъжкият и женският отбор заминават за Ливърпул във вторник сутринта. Битките започват от четвъртък. Мачовете ще бъдат в две сесии – от 13 и от 20 ч. българско време.Финалите са на 13 и 14 септември.Шампионатът ще се проведе в 11-хилядната зала „Ливърпул Арена“.