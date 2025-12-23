Популярни
Топурия все още иска мач с Махачев и приветства конфронтация с Хабиб Нурмагомедов

  • 23 дек 2025 | 11:58
  • 347
  • 0

Шампионът на UFC в лека категория Илия Топурия заяви пред eldoberdanMMA, че мач с Махачев, който в момента е шампион в полусредна категория (до 77 кг), е възможен, ако дагестанецът прояви интерес. Подобен сблъсък би изправил един срещу друг двама от най-добрите бойци в света, независимо от категорията. Топурия винаги е харесвал шансовете си срещу Махачев и е готов да се справи и с треньора и близък приятел на руснака, Хабиб Нурмагомедов, ако той реши да се намеси.

„Що се отнася до борбата, която Махачев си мисли, че притежава преимущество... ще видим колко добре ще работи срещу мен“, каза Топурия (превод от испански чрез Championship Rounds). „Въпреки че с Ислам може би това е нещо, което феновете искат да видят. Да го доминирам в стойка, да му вкарам три-четири чисти удара, където трябва, и след това да го накарам да се предаде в неговия ъгъл пред Хабиб.“

„Те са толкова самонадеяни и арогантни, че наистина бих искал да го накарам да се предаде пред Нурмагомедов, а ако Хабиб иска да се намеси след това, с радост ще стъпя и на неговата глава“, добави той.

По-рано тази година, когато непобеденият Топурия обяви плановете си да оваканти титлата си в категория перо и да се качи в лека категория (до 70 кг), се заговори за мач с Махачев. Впоследствие обаче Махачев се премести в полусредна категория, където победи Джак Дела Мадалена и стана шампион в две дивизии.

Преди това Топурия също постигна целта си да стане шампион в две теглови категории, нокаутирайки Чарлс Оливейра на UFC 317, за да спечели вакантния пояс в лека категория.

Тъй като отново са в различни дивизии, двубоят Топурия срещу Махачев изглежда все по-малко вероятен с течение на времето, но Топурия не се отказва напълно от идеята.

„Винаги съм искал тази битка“, каза Топурия. „Винаги съм бил готов за нея. След като защитя титлата си в лека категория, ще видим.“

В момента Топурия е в почивка от ММА, тъй като се занимава с лични проблеми. Наскоро той заяви, че е изнудван заради „фалшиви обвинения в домашно насилие“. Първоначално Топурия каза, че ще пропусне първото тримесечие на 2026 г., но точната дата за завръщането му остава неясна. Очаква се при следващата си защита на титлата той да се изправи срещу победителя от мача за временната титла в лека категория между Джъстин Гейджи и Пади Пимблет, който ще оглави UFC 324 на 24 януари.

