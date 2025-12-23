Иван Пешев награди призьорите от последните 5 големи първенства по теакуондо

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди българските таекуондисти с призови места от Световното първенство за мъже и жени, Световното първенство за младежи до 21 години, Европейското първенство за деца и кадети, Европейското първенство за юноши и мъже и жени и Европейската младежка олимпиада.

Почетни плакети от министъра получиха и техните треньори.

"Вашите силни постижения са резултат от много труд, постоянство и желание за победи", каза Иван Пешев.

"Адмирирам усилията на вашите треньори и безрезервната подкрепа и отдаденост на Българката федерация по таекуондо. Пожелавам да сме част от амбициозния олимпийски календар на Българската федерация по таекуондо. Сигурен съм, че с подкрепата на Министерството на младежта и спорта ще имате още повече успехи", допълни Пешев, цитиран от Пресслужбата на Министерството на младежта и спорта.

Председателят на федерацията по таекуондо Слави Бинев изрази своята признателност към министерството и благодари за подкрепата, която дава възможност за развитие на един от най-успешните бойни спортове у нас във всички възрастови групи.

Българските призьори в отделните първенства по таекуондо:

Световно първенство за мъже и жени в Китай- Християн Георгиев - пето място;

Световно първенство за младежи до 21 г. в Кения- Станислав Митков - сребърен медал;- Християн Георгиев - бронзов медал;- Ерика Карабелева - пето място;

Европейско първенство, олимпийски категории в Швейцария- Александър Джорджев - бронзов меда;- Християн Георгиев - пето място;

Европейско първенство за юноши и девойки в Швейцария- Станислав Митков - златен медал;- Дея Пеева - бронзов медал;- Ерика Карабелева - 5-то място;- Станислава Костандинова - 5-то място;

Европейски младежки олимпийски игри в Република Северна Македония- Ерика Карабелева - златен медал;- Станислав Митков - бронзов медал;

Европейското първенство за кадети в ГърцияКадети:- Ивайло Петров - бронзов медал;- Виктор Вангелов - бронзов медал;- Денис Бедри - бронзов медал;- Никол Петрова - бронзов медал;

Деца:- Стела Христова - златен медал;- Мария Стоянова - сребърен медал;- Йоан Койнарски - сребърен медал;- Азра Хализ - бронзов медал;- Елена Костадинова - бронзов медал.