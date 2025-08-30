Популярни
Бойците от дебютното издание на BKFC в Черна гора минаха кантара

  • 30 авг 2025 | 13:34
  • 373
  • 0
Бойците от дебютното издание на BKFC в Черна гора минаха кантара

Всички бойци, които ще премерят сили в дебютното издание на веригата за бокс без ръкавици “Bare Knuckle Fighting Championship” в Будва (Черна гора), преминаха успешно през официалното претегляне в петък (29.08). Битките ще се проведат по-късно днес. 

В главния дуел на вечерта опитният ММА боец и боксьор Васо Бакочевич ще премери сили с австриеца Вилхелм Отт в интригуващ сблъсък в категория до 79.4 килограма. Двамата шеговито размениха бойни стойки на претеглянето, но без да има видимо напрежение помежду им.

Ето кои са останалите битки, които ще можете да наблюдавате на живо тази вечер по платформата на BKFC:

Петър Разов срещу Боян Косендар 

Дилан Прасович - Лаша Роиншвили

Йедрей Дурски - Донован Десмае

Надя Милиянчевич - Дебора Мелхорн

Душан Радович - Стефан Добрийевич

Емре Акбас - Горичкан Риги

Алфред Коци - Кристин Йевтович

Денис Гондзала - Емиркан Гюлсен

Ахмед Думан - Исам Кхауи

