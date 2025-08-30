Популярни
  3. Излезе жребият за граплинг турнира за един милион долара

  • 30 авг 2025 | 10:33
Бойната карта за граплинг събитието "Craig Jones Invitational" 2, което ще се проведе в "Thomas & Mack Center" в Лас Вегас този уикенд вече е ясна.

CJI 2 е двудневно събитие, което ще се състои на 30 и 31 август и ще включва някои от най-добрите граплъри в света, както и една супербитка. Първоначално супербитката трябваше да бъде между Крейг Джоунс и олимпийския златен медалист Гейбъл Стивъсън, но Стивъсън се оттегли от събитието по-рано тази седмица. На негово място, с кратко предизвестие, влиза членът на Залата на славата на UFC, Чел Сонен, за да се изправи срещу австралиеца в реванш на техния мач от ADCC през 2017 г., който Джоунс спечели чрез „heel hook“.

Освен супербитката, CJI 2 се фокусира основно върху два турнира. Единият е отборен, в който осем отбора, съставени от по петима граплъри (по един от всяка теглова категория), ще се състезават за награда от 1 милион долара. Осемте отбора, които ще се борят, са 10th Planet, Americas, Atos, Australasia, B-Team, Daisy Fresh, Europe и New Wave.

Другият турнир е женски, с четири участнички –Хелена Кревар, Адел Форнарино, Ана Каролина Виейра и Сара Галвао, които ще се състезават за награда от 100 000 долара.

Първата вечер на CJI 2 включва четвъртфиналите на отборния турнир и полуфиналните срещи при жените. Тя ще се проведе на 30 август от 20:30 ч. ET (3:30 ч. българско време на 31 август) и може да бъде гледана на живо в YouTube.

Втората вечер на CJI 2 включва полуфиналите и финалите на отборния турнир, финала на женския турнир и супербитката между Крейг Джоунс и Чел Сонен. Тя ще се проведе на 31 август от 20:30 ч. ET (3:30 ч. българско време на 1 септември) и също ще се излъчва в YouTube.

Вижте пълната схема на CJI 2 и съставите на отборите по-долу.

CJI 2, Ден 1 (30 август, YouTube/FloGrappling)
New Wave срещу Team Americas
Atos срещу Team Europe
B-Team срещу Daisy Fresh
10th Planet срещу Team Australasia
Helena Crevar срещу Adele Fornarino
Ana Carolina Vieira срещу Sarah Galvao

CJI 2, Ден 2 (31 август, YouTube/FloGrappling)
Победител от New Wave/Team Americas срещу победител от Atos/Team Europe — Отборен полуфинал
Победител от B-Team/Daisy Fresh срещу победител от 10th Planet/Team Australasia — Отборен полуфинал
Победител от Кревар/Форнарино срещу победител от Виейра/Галвао — Финал на женския турнир
Крейг Джоунс срещу Чел Сонен — Супербитка Отборен финал

