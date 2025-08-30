Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Предложение за брак по време на мача на Сабаленка на US Open

Предложение за брак по време на мача на Сабаленка на US Open

  • 30 авг 2025 | 10:31
  • 1642
  • 1
Предложение за брак по време на мача на Сабаленка на US Open

Арина Сабаленка надигра Лейла Фернандес с 6:3, 7:6(2) в женската схема на Откритото първенство на САЩ и запази надеждите си да стане първата тенисистка след Серина Уилямс, спечелила поредни титли във Флъшинг Медоус.

Световната номер едно взе реванша от Фернандес за поражението в три сета на полуфиналите през 2021 година. Сабаленка започна сковано, оцелявайки в маратонски първи гейм с три точки за пробив, преди да намери ритъма си и да преодолее съпротивата на канадката в два сета.

Сабаленка взе жадувания реванш от Лейла Фернандес
Сабаленка взе жадувания реванш от Лейла Фернандес

Сабаленка продължава към целта си да защити трофея и да се изравни със Серина Уилямс, която дублира титлата си в Ню Йорк преди повече от десетилетие.

"Наистина исках този реванш“, каза Сабаленка в интервюто си на корта. "Много съм доволна от победата."

По време на срещата фен предложи брак на трибуните на стадион "Луис Армстронг“, но Сабаленка запази концентрация и не позволи романтичният момент да я отклони от целта й.

"Мисля, че това е първият път, когато някой предлага брак по време на мой мач",  каза Сабаленка. "Беше много мил момент, но просто се опитвах да не се усмихвам и да остана концентрирана. Беше много мило и вярвам, че са супер щастливи в момента.“

Феновете започнаха да аплодират веднага щом видяха мъжа да пада на коляно с пръстена в ръка и той размаха ръце, за да ги насърчи да викат по-силно. Някои извадиха мобилни телефони, за да запишат момента, докато жената каза „да“ през радостните си сълзи.

"Просто се опитвах да се съсредоточа върху играта си и това беше страхотен момент“, каза Сабаленка.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Резултати от 6-ия ден на US Open

Резултати от 6-ия ден на US Open

  • 30 авг 2025 | 07:15
  • 12798
  • 0
Джокович даде само сет на една от любимите си жертви

Джокович даде само сет на една от любимите си жертви

  • 30 авг 2025 | 05:36
  • 6137
  • 6
Сабаленка взе жадувания реванш от Лейла Фернандес

Сабаленка взе жадувания реванш от Лейла Фернандес

  • 30 авг 2025 | 05:14
  • 2042
  • 2
Ранен крах за две от големите американски надежди на US Оpen

Ранен крах за две от големите американски надежди на US Оpen

  • 30 авг 2025 | 03:18
  • 2615
  • 0
Рибакина за първи път е осминафиналистка на US Open, Паолини отпадна

Рибакина за първи път е осминафиналистка на US Open, Паолини отпадна

  • 29 авг 2025 | 22:47
  • 1150
  • 0
Алкарас продължава без загубен сет на US Open

Алкарас продължава без загубен сет на US Open

  • 29 авг 2025 | 21:23
  • 4266
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кристиано Джарета за Sportal.bg: С ЦСКА бяхме близо да изпреварим Лудогорец! Очаквам клубът отново да полети

Кристиано Джарета за Sportal.bg: С ЦСКА бяхме близо да изпреварим Лудогорец! Очаквам клубът отново да полети

  • 30 авг 2025 | 10:22
  • 5409
  • 16
Звезда на Барселона пропуска мача с България?

Звезда на Барселона пропуска мача с България?

  • 30 авг 2025 | 11:33
  • 1022
  • 0
Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

  • 30 авг 2025 | 08:00
  • 8959
  • 115
Стоичков: Съдбата реши да не играя с Трифон Иванов в Барселона

Стоичков: Съдбата реши да не играя с Трифон Иванов в Барселона

  • 30 авг 2025 | 11:27
  • 519
  • 1
Спартак гони първа победа за сезона срещу солидния Локомотив (Пд)

Спартак гони първа победа за сезона срещу солидния Локомотив (Пд)

  • 30 авг 2025 | 07:45
  • 5000
  • 1
Мач след мач в четвъртия ден на ЕвроБаскет

Мач след мач в четвъртия ден на ЕвроБаскет

  • 30 авг 2025 | 07:30
  • 2348
  • 0