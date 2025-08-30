Популярни
Сблъсъци между Дарън Тил и Люк Рокхолд на кантара преди битката им

  • 30 авг 2025 | 08:35
  • 504
  • 0
Дарън Тил и Люк Рокхолд очевидно нямат търпение да се ударят един друг в лицето.

Бившите звезди на UFC ще се изправят в главното събитие на "Misfits Boxing 22", а в петък преминаха през официалния кантар, където и двамата бойци влязоха в категория „бриджър“ за своя шампионски двубой. Но стъпването на везната далеч не беше най-интересното на събитието, защото англичaнинът беше толкова агресивен, че почти се сби с Рокхолд преди дори да успеят да застанат лице в лице.

Спортистът от Ливърпул се нахвърли върху бившия шампион на UFC, докато охраната правеше всичко възможно да ги държи разделени, а бившият претендент за титлата в UFC продължи да крещи по опонента си от другия край на сцената.

„Ще те убия, мамка му!“, изкрещя Тил на Рокхолд

Рокхолд му отвърна веднага и обеща, че ще го довърши, когато се изправят един срещу друг в събота.

„Ще те приспя като куче, мамка му“, каза калифорниецът. „Нямаш го в себе си, Дарън. Ще се отнеса с теб като с момченце. Ще приспя Дарън като куче. Както казах, приключих. Ще го сваля.“

В крайна сметка ТИл напусна сцената през тълпата, без да каже нищо повече, освен да изкрещи още няколко ругатни по пътя си.

В подглавната битка бившият временен шампион на UFC Тони Фъргюсън и неговият опонент Salt Papi бяха по-уважителни един към друг от всеки друг двубой в цялата карта.

Дилън Данис също влезе в категорията за своя шампионски двубой срещу Уорън Спенсър.

"Misfits Boxing 22" ще се проведе в днес (30.08) в Манчестър, Англия, като събитието ще се излъчва на живо по DAZN.

