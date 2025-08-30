Реал Мадрид не очаква проблеми срещу Майорка

Реал Мадрид ще приеме Майорка на "Сантиаго Бернабеу" в мач от 3-тия кръг на Ла Лига. Срещата е от 22:30 часа и ще бъде ръководена от Хосе Санчес. "Белите" ще търсят трета поредна победа в първенството, докато гостите от Балеарските острови се надяват да запишат първи успех за сезона. Мачът се очертава като интересен сблъсък между отбор, който стартира силно кампанията, и тим, който все още търси своята форма в началото на сезон 2025/2026.

Реал Мадрид заема третото място в класирането с пълен актив от 6 точки след първите два кръга, отбелязвайки 4 гола без да допусне нито един. "Белият балет" демонстрира отлична форма в началото на сезона и победа довечера би могла да изкачи състава на Чаби Алонсо на върха в зависимост от резултатите на конкурентите.



От своя страна, Майорка се намира на 16-та позиция с едва 1 точка, като тимът е отбелязал само 1 гол и е допуснал 4 в първите си два мача. Островитяните се нуждаят спешно от точки, за да се отдалечат от опасната зона и да подобрят позицията си в таблицата.

Реал Мадрид демонстрира впечатляваща форма, печелейки четири от последните си пет мача. "Лос Бланкос" започнаха сезона в Ла Лига с две последователни победи – срещу Осасуна (1:0) и срещу Овиедо (3:0). Преди това те победиха ВСГ Тирол (4:0) в контрола. Единственото поражение дойде срещу Пари Сен Жермен (0:4) на полуфиналите на Световното клубно първенство, но преди това отборът елиминира Борусия Дортмунд с 3:2 в същия турнир.



Майорка показва колелбиви резултати. В Ла Лига отборът започна с тежко домакинско поражение от Барселона (0:3), последвано от равенство със Селта (1:1). В контролните срещи преди началото на сезона "червено-черните" победиха Хамбургер ШФ (2:0) и Побленсе (2:0), срещу Парма завършиха наравно (1:1).

Историята между двата отбора показва ясно превъзходство на Реал Мадрид. В последните пет сблъсъка "белият балет" има три победи и едно равенство, допускайки само едно равенство. Последната среща между тях се състоя на 14 май 2025 година на "Сантиаго Бернабеу", като Реал Мадрид победи с 2:1 в мач от 36-ия кръг на Ла Лига. Мартин Валиент изведе гостите напред в 11-тата минута, но Килиан Мбапе (68') и Хакобо Рамон (90') обърнаха резултата в полза на Реал.

Снимки: Gettyimages