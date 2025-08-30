Ще продължи ли летящият старт на Байерн?

Популярни
Аугсбург и Байерн (Мюнхен) ще се изправят един срещу друг в мач от 2-рия кръг на Бундеслигата от 19:30 часа на "ВВК Арена". Двубоят ще бъде ръководен от Флориан Екснер и се очертава като интересно противопоставяне между двата баварски отбора. Домакините започнаха сезона с победа, но сега ги очаква много по-сериозно предизвикателство срещу действащия шампион, който демонстрира впечатляваща форма в началото на кампанията.

След първия кръг Аугсбург заема четвъртото място с 3 точки, след като стартира сезона с убедителна победа като гост на Фрайбург с 3:1.

Байерн се намира на втора позиция, също с 3 точки, но с впечатляваща голова разлика от 6:0 след разгромната победа над РБ Лайпциг. Мюнхенци демонстрират амбиции за пореден шампионски триумф, а победа в този мач би затвърдила позициите им в челото на класирането.

Аугсбург демонстрира добра форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и една загуба. Преди успеха във Фрайбург тимът елиминираха Халешер в Купата на Германия с 2:0. В контролните срещи от предсезонната подготовка Аугсбург загуби от Съндърланд (0:1), направи равенство с Пиза (2:2) и победи Кристъл Палас (1:0).

Байерн (Мюнхен) е в серия от пет последователни победи във всички турнири. Отборът на Венсан Компани елиминира Веен (Висбаден) за Купата на Германия с 3:2 след късен гол на Хари Кейн, разгроми РБ Лайпциг с 6:0 в първия кръг на Бундеслигата, а освен това спечели Суперкупата на Германия, побеждавайки Щутгарт с 2:1. В контроли преди началото на официалните срещи баварският колос надви Грасхопър (2:1) и срази Тотнъм (4:0).

Историята на последните пет сблъсъка между двата отбора категорично фаворизира Байерн (Мюнхен), който е спечелил всичките пет двубоя. Последната среща се състоя на 4 април 2025 година на "ВВК Арена", като съставът на Компани победи с 3:1 след голове на Джамал Мусиала и Хари Кейн, докато за домакините се разписа Димитрис Янулис.

Снимки: Gettyimages

