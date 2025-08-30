Манчестър Юнайтед с нов опит за първа победа през сезона

Манчестър Юнайтед посреща Бърнли на "Олд Трафорд" в мач от третия кръг на английската Премиър лийг. Двубоят е от 17:00 часа и ще бъде ръководен от съдията Самюъл Барът. "Червените дяволи" все още търсят първата си победа в шампионата през този сезон, а освен това ще се опитат да измият срама от отпадането от четвъртодивизионния Гримсби за "Карабао Къп".

Манчестър Юнайтед заема разочароващото 16-то място в класирането с едва 1 точка от първите два мача, след като записа равенство и загуба. Отборът е отбелязал само един гол и е допуснал два. Бърнли се представя по-добре, заемайки 11-та позиция с 3 точки от две срещи, с две отбелязани и три допуснати гола.



Победа за домакините би ги изстреляла нагоре в класирането и би облекчила напрежението около отбора, докато успех за гостите би ги позиционирал стабилно в средата на таблицата и би затвърдил добрия им старт в елита.

Манчестър Юнайтед, меко казано, не впечатлява с формата си, като не е постигнал победа в последните си пет мача. Отборът записа четири равенства и една загуба. В последната си среща "червените дяволи" се добраха до 2:2 срещу Гримсби, но отстъпиха при дузпите. Преди това те направиха равенство с Фулъм (1:1) и загубиха от Арсенал (0:1) в Премиър лийг. В контролните срещи отборът също не блестеше – равенства с Фиорентина (1:1) и с Евертън (2:2).



Бърнли показва непостоянна форма с две победи и три загуби в последните си пет мача. Отборът победи Дарби Каунти (2:1) в "Карабао Къп" и Съндърланд (2:0) в Премиър лийг, но преди това загуби от Тотнъм (0:3) в шампионата. В контролните срещи тимът отстъпи на Лацио (0:1) и Стоук Сити (0:1).

Последните пет сблъсъка между двата отбора показват относително равновесие с лек превес за Манчестър Юнайтед. Последната им среща беше на 27.04.2024 година на "Олд Трафорд" в Премиър лийг и завърши 1:1, като Антони (79') отбеляза за домакините, а Зеки Амдуни реализира дузпа за гостите.



Преди това, на 23.09.2023 година, Юнайтед победи с 1:0 на "Търф Моор" с гол на Бруно Фернандеш (45').

