Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Фулъм
  3. Лондонско дерби на „Стамфорд Бридж"

Лондонско дерби на „Стамфорд Бридж"

  • 30 авг 2025 | 04:07
  • 334
  • 0
Лондонско дерби на „Стамфорд Бридж"

Лондонското дерби между Челси и Фулъм ще прикове погледите към „Стамфорд Бридж" днес от 14:30 часа. Двубоят от третия кръг на Премиър лийг ще бъде ръководен от Робърт Джоунс. Мачът идва в ранен етап от сезона, но вече може да даде индикации за амбициите на двата отбора в кампанията.

Челси заема четвъртата позиция в класирането с 4 точки от първите два мача, като „сините" впечатляват с голова разлика от 5:1. Отборът на Енцо Мареска направи силен старт и победа срещу градския съперник би затвърдила позициите му в челото на таблицата.

От своя страна, Фулъм се намира на 13-то място с 2 точки, след като записа две равенства в първите си срещи и има голова разлика 2:2. „Котиджърс" могат с евентуална победа да се изкачат значително в класирането.

Челси демонстрира впечатляваща форма в последните си пет срещи с четири победи и едно равенство. „Сините" започнаха сезона в Премиър лийг с равенство 0:0 срещу Кристъл Палас, но след това разгромиха Уест Хам с 5:1 в лондонско дерби. Преди началото на шампионата отборът на Мареска записа убедителни победи в контролни срещи срещу Милан (4:1) и Байер Леверкузен (2:0), а по-рано през лятото надделя над Пари Сен Жермен с 3:0 във финала на Световното клубно първенство.

Фулъм също показва стабилност с две победи и три равенства в последните си пет мача. В Премиър лийг „котиджърс" записаха две последователни равенства – 1:1 с Брайтън и 1:1 с Манчестър Юнайтед, а през седмицата постигнаха победа с 2:0 над Бристол Сити в "Карабао Къп". В контролните си срещи отборът на Марко Силва победи Айнтрахт (Франкфурт) с 1:0 и Ал-Итихад с 4:2.

В последните пет сблъсъка между двата отбора Челси има предимство с три победи срещу две за Фулъм. Последната среща се състоя на 20 април 2025 година на „Крейвън Котидж", където „сините" победиха с 2:1 след като изоставаха в резултата. Алекс Иуоби откри за домакините в 20-ата минута, но Челси обърна с голове на Тайрик Джордж (83') и Педро Нето (90').

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Алегри: Точките се печелят с игра, а не само защото сме Милан

Алегри: Точките се печелят с игра, а не само защото сме Милан

  • 30 авг 2025 | 02:53
  • 449
  • 0
Червен картон помогна на Ланс да обърне Брест

Червен картон помогна на Ланс да обърне Брест

  • 30 авг 2025 | 02:17
  • 309
  • 0
Ляич започна с головете за Сараево

Ляич започна с головете за Сараево

  • 30 авг 2025 | 01:39
  • 461
  • 0
Обрат: Бетис оттегли офертата си за Антони, след като Манчестър Юнайтед я прие

Обрат: Бетис оттегли офертата си за Антони, след като Манчестър Юнайтед я прие

  • 30 авг 2025 | 01:17
  • 2656
  • 0
Руди Гарсия повика трима дебютанти в състава на Белгия

Руди Гарсия повика трима дебютанти в състава на Белгия

  • 30 авг 2025 | 00:57
  • 614
  • 0
Валенсия разби Хетафе за първа победа

Валенсия разби Хетафе за първа победа

  • 30 авг 2025 | 00:30
  • 860
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

  • 29 авг 2025 | 14:53
  • 65790
  • 337
Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

  • 29 авг 2025 | 14:35
  • 106324
  • 134
Септември надви десетима от Локо (София) и изпрати ЦСКА на дъното в efbet Лига

Септември надви десетима от Локо (София) и изпрати ЦСКА на дъното в efbet Лига

  • 29 авг 2025 | 23:56
  • 16956
  • 106
Ботев (Враца) изненада неприятно Черно море

Ботев (Враца) изненада неприятно Черно море

  • 29 авг 2025 | 21:38
  • 29311
  • 81
Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия

Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия

  • 29 авг 2025 | 19:28
  • 33265
  • 24
Два отменени гола не спряха Милан за първа победа за новия сезон

Два отменени гола не спряха Милан за първа победа за новия сезон

  • 29 авг 2025 | 23:45
  • 9033
  • 21