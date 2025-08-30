Лондонско дерби на „Стамфорд Бридж"

Лондонското дерби между Челси и Фулъм ще прикове погледите към „Стамфорд Бридж" днес от 14:30 часа. Двубоят от третия кръг на Премиър лийг ще бъде ръководен от Робърт Джоунс. Мачът идва в ранен етап от сезона, но вече може да даде индикации за амбициите на двата отбора в кампанията.

Челси заема четвъртата позиция в класирането с 4 точки от първите два мача, като „сините" впечатляват с голова разлика от 5:1. Отборът на Енцо Мареска направи силен старт и победа срещу градския съперник би затвърдила позициите му в челото на таблицата.



От своя страна, Фулъм се намира на 13-то място с 2 точки, след като записа две равенства в първите си срещи и има голова разлика 2:2. „Котиджърс" могат с евентуална победа да се изкачат значително в класирането.

Челси демонстрира впечатляваща форма в последните си пет срещи с четири победи и едно равенство. „Сините" започнаха сезона в Премиър лийг с равенство 0:0 срещу Кристъл Палас, но след това разгромиха Уест Хам с 5:1 в лондонско дерби. Преди началото на шампионата отборът на Мареска записа убедителни победи в контролни срещи срещу Милан (4:1) и Байер Леверкузен (2:0), а по-рано през лятото надделя над Пари Сен Жермен с 3:0 във финала на Световното клубно първенство.



Фулъм също показва стабилност с две победи и три равенства в последните си пет мача. В Премиър лийг „котиджърс" записаха две последователни равенства – 1:1 с Брайтън и 1:1 с Манчестър Юнайтед, а през седмицата постигнаха победа с 2:0 над Бристол Сити в "Карабао Къп". В контролните си срещи отборът на Марко Силва победи Айнтрахт (Франкфурт) с 1:0 и Ал-Итихад с 4:2.

В последните пет сблъсъка между двата отбора Челси има предимство с три победи срещу две за Фулъм. Последната среща се състоя на 20 април 2025 година на „Крейвън Котидж", където „сините" победиха с 2:1 след като изоставаха в резултата. Алекс Иуоби откри за домакините в 20-ата минута, но Челси обърна с голове на Тайрик Джордж (83') и Педро Нето (90').

