Червен картон помогна на Ланс да обърне Брест

Ланс се поздрави с втора поредна победа от началото на сезона в Лига 1. Тимът на Пиер Саж се наложи с 3:1 над Брест, след като направи обрат през второто полувреме.

Мама Самба Балде даде преднина на гостите в 24-тата минута, а до почивката Ланс не успя да изравни, въпреки че имаше игрово превъзходство. В 55-ата минута вратарят на Брест Радослав Майецки получи директен червен картон и това се оказа преломният момент в срещата.

Отсъдената за нарушението на Майецки дузпа беше реализирана от Флориан Товен. Бившата звезда на Марсилия се разписа за първи път с екипа на новия си тим. В 78-ата минута резервата Морган Гилавоги вкара втори гол за Ланс, а точка на спора постави Адриен Томасон в добавеното време.

С успеха Ланс събра 6 точки и се изкачи на трето място в класирането, а Брест е в долната половина на таблицата с едва 1 точка.

Следвай ни:

Снимки: Imago