Валенсия разби Хетафе за първа победа

Валенсия постигна първа победа през сезона в Ла Лига. На Местайя" тимът на Карлос Корберан разгроми с 3:0 Хетафе в мач, в който гостите създадоха повече положения, но и допуснаха груби грешки в защита.

Муктар Диакаби даде преднина на Валенсия в 30-ата минута, а през второто полувреме се разписаха Арно Данжума (54') и Уго Дуро (90+7'). Хетафе нямаше поражение до момента, а при успех днес щеше да оглави еднолично класирането.

През първото полувреме и двата отбора действаха доста плахо, но Валенсия се възползва от един корнер в 30-ата минута, за да излезе напред. Центрирането беше на Луис Риоха, а снажният Диакаби се оказа напълно непокрит на далечната греда и опъна мрежата с глава.

Снимки: Gettyimages

