Елче нанесе трета поредна загуба на Леванте

  • 29 авг 2025 | 23:08
  • 73
  • 0
Елче нанесе трета поредна загуба на Леванте

Елче спечели дербито на новаците в Ла Лига срещу Леванте. Домакините се наложиха с 2:0 на своя стадион "Мартинес Валеро" и записа първа победа след равенствата срещу Бетис и Атлетико Мадрид. Попаденията отбелязаха Рафа Мир и Родриго Мендоса в началото на второто полувреме.

За Леванте това беше трето поредно поражение и тимът от Валенсия е на дъното в класирането. Без точка до момента са още Севиля, Овиедо и Жирона.

Елче имаше сериозно надмощие в началните минути и Алваро Родригес пропусна да даде ранна преднина на тима си. Алейш Фебас също се размина с гола до почивката. В самия край на полувремето Леванте също можеше да поведе, но ударът на Карлос Алварес срещна напречната греда.

Снимки: Gettyimages

