  Френският национал по бадминтон с български корени Тома Джуниър Попов: България ми липсва, всяко лято се връщам

  • 29 авг 2025 | 20:12
Френският национал по бадминтон с български корени Тома Джуниър Попов е една от звездите на домакините на Световното първенство в Париж, заедно с брат си Христо Попов и с европейския шампион от тази година Тома Лание. Тримата отпаднаха на осминафиналите на единично мъже от съперници от Китай и Дания, но бяха подкрепяни изключително от феновете.

"Доволни сме и това е, което ни каза президента и много хора от федерацията. Много сме доволни, че се справихме. Направихме каквото може. Раздадохме се за хората.  Играхме с най-добрите и показахме, че имаме място в топ 15 на световната ранглиста. Изправихме публиката на крака и всичко е само позитивно", каза по-големият брат Попов специално за БТА.

Вчера феновете дори бяха химна на Франция по време на неговия мач с номер Андерс Антонсен (Дания), който той загуби с 6:21, 22:20, 19:21.

"Подкрепата на хората помага, помогна ми много в трудните моменти. Особено, когато губех във втория гейм да се завърна. Напомни ми също миналата година Олимпиадата, всичките емоции . . . само супер енергия и това много ми помага", добави той.

Тома Джуниър Попов е европейски шампион на двойки мъже и вицешампион на единично от 2025 година. Той има още много сребърни и бронзови отличия от големи първенства. Бадминтонистът призна, че следи български спорт и му липсва България.

"Следя български спорт от малко отдалече, повече футбол и волейбол и особено българския бадминтон, със състезателите сме много близки. Всяко лято се връщам в България, липсва ми, там е цялата фамилия. Виждам се с баба и дядо, с цялата фамилия", каза още той.

А на въпроса какъв съвет би дал на младите състезатели Тома Джуниър Попов отговори:  "Че всичко е възможно, особено в един мач. Не трябва да казваме, че е край, все нещо може нещо да стане. Трябва да бъдем просто позитивни и да бъдем търпеливи".

