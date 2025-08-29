Стефани и Габриела Стоеви: Доволни сме от представянето си на Световното

Стефани Стоева и Габриела Стоева заявиха, че са разочаровани от загубата, но щастливи от цялото си представяне и достигането до четвъртфиналите на двойки жени на Световното първенство по бадминтон във френската столица Париж.

Европейските шампионки отстъпиха по-рано днес пред вторите в схемата и в световната ранглиста Пърли Тан и Тина Муралитаран от Малайзия с 15:21, 10:21 за 32 минути. Така те се наредиха на пето място и изравниха най-доброто си постижение - четвъртфинал от Уелва 2021.

"Много неща не достигнаха днес, те все пак са вторите в света, по всички турнири играят финали и показаха в този мач, защото са едни от най-добрите малайзийки в момента. Със сигурност ще спорят за титлата, ако продължават да играят така. Може би от вчерашния мач, където изиграхме с японките час и 20 минути и не ни достигна времето да се възстановим, то се и видя просто малайзийките днес ни превъзхождаха и нямаме какво да кажем. Просто те си бяха в корта по-добри", заяви Стефани Стоева пред БТА.

Сестрите са доволни от показаната игра като цяло на шампионата в Париж. "Мисля, че сме доволни. Първо, не очаквахме да покажем наистина тази игра, която показахме тази седмица. Имахме едни много добри мачове. Отдавна не сме играли на това ниво и по този начин. Разбира се, разочаровани сме от загубата, но може би не ми достигна това, че наистина нямахме време да се възстановим от вчерашния мач. Бяхме изненадани, че сме в сутрешната сесия и толкова рано ни слагат, но това е решение на главния съдия тук, няма както да направим. Опитахме се да се борим за всяка една точка. Просто се вижда, че те ни превъзхождат не откъм игра или от издръжливост, а просто от това, че бяха по-константни в играта си, бяха по-търпеливи от нас и може би това е, че просто бяхме леко изморени от вчерашния мач. Но сме щастливи от това, което казахме тази седмица. Наистина това бяха едни от най-добрите ни мачове, които някога сме играли", добави Габриела Стоева.

"Няколко дни ще имаме почивка и започваме отново, тъй като ни предстоят много турнири, където ще вземем участие този път и на сингъл и тя ще играе на смесени двойки. Изиграхме наистина много добро Световно, може да си вземем много положителни неща и гледаме напред за следващите дни", завърши Стефани Стоева.