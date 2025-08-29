Академик Бултекс обяви програмата си за предсезонната подготовка

Академик Бултекс 99 обяви в страницата си във Фейсбук програмата си за приятелските срещи, които тимът ще изиграе преди старта на Sesame НБЛ. Пловдивчани ще срещнат последователно Берое Стара Загора, Миньор 2015 и ще се включат в два турнира като част от подготовката си за сезона.

Програмата за предстоящите приятелски срещи:

11 септември - срещу Берое Стара Загора

16 септември - срещу Миньор Перник

18-19 септември - турнир “Черноморски Игри” Варна

26-27 септември - турнир “Пенка Стоянова” Пловдив