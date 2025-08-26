Левски пусна в продажба билетите за домакинството на ЦСКА 1948

От Левски обявиха, че от днес в продажба са билетите за домакинския мач с ЦСКА 1948. Двубоят ще се играе на стадион "Георги Аспарухов" на 31 август от 19:15 часа. Пропуските се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор "А" на стадиона, в мрежата на Eventim, както и онлайн.

В неделя, 31 август, билети ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите пред Сектор "А" и от 13:00 часа на тези на улица "Тодорини кукли" и на арката пред Сектор "А".

Цени на билетите:

Сектор А, VIP: 100 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Ложи 2 и 3: 46 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блок 1914: 40 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 1 и 2: 33 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 3 и 4: 27 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 5, 6, 7 и 8: 23 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Б: 14 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор В: 20 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Г: 14 лв", написаха от клуба.