Защо Мерцедес може да използва двигатели на БМВ?

Германските автомобилни гиганти Мерцедес и БМВ са близо до сделка, по която Мерцедес ще използва в серийното си производство от 2027 година 4-цилиндрови бензинови двигатели на баварците.
Най-вероятно става въпрос за 2-литровия турбо мотор на БМВ B48, който вече се е доказал на пазара и също така е подходящ за използване в хибридни системи – както в plug-in версия, така и като агрегат за удължаване на пробега на електричество.
Дотук се стигна, след като в Мерцедес се е наложило мнението, че новият бензинов мотор на марката – М252, който се произвежда в Китай, не се вписва особено добре в хибридните системи и също така, е обект на мита в Щатите. Очаква се, че моторът на БМВ ще се използва в доста модели на Мерцедес: CLA, GLA, GLB, C-класата, Е-класата, GLC и новият компактен офроудър, описван като „малката G-класа“. Производството на двигателя ще е поделено между завода на Щайер в Австрия и най-вероятно някоя от производствените бази на баварците в Щатите.
За Мерцедес това решение означава по-ниски разходи за развитие, по-лесно покриване на изискванията на Евро 7 и разширяване на хибридната гама на марката. БМВ ще получи по-голямо производство на тези мотори, допълнителни приходи и престиж, че доставя мотори на свой пряк пазарен съперник.
Преговорите по сделката са вече напреднали, като се очаква решение преди края на 2025 година.