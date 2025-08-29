Фен клуб България с благотворителна шатра на "Заедно за децата"

Фен клубът на българските национални отбори по футбол продължава своята активна дейност и подготвя нови изненади за привържениците на националния тим.

На 2 и 3 септември, по време на благотворителната футболна фиеста „Заедно за децата“ на стадион Юнак, клубът ще има собствен кът за феновете. Там ще се раздават членски пакети – карти, шалове и гривни, ще се организира специална благотворителна томбола с книги, както и срещи с най-младите привърженици.

Всеки желаещ може да стане част от фен клуба чрез регистрация на официалния сайт: bulgariunaci.bg.