Ето го състава на България за Европейското по баскетбол на колички в Самоков

Определен бе съставът на България за предстоящото Европейското първенство по баскетбол на колички, Дивизия C, което ще се проведе в Самоков. Надпреварата ще се състои от 4 до 13 септември в "Арена СамЕлион".

Българският състав е в група А на Еврошампионата, заедно с тимовете на Сърбия, Унгария, Дания и Чехия.

Първият мач на националите предстои на 7 септември срещу Сърбия от 19:00 часа. Ден по-късно (8 септември) от 11:15 часа българите ще спорят с тима на Чехия. На 9 септември от 18:00 часа е двубоят срещу Унгария, а на 10 септември България ще играе срещу Дания от 11:15 часа.

Общо 10 отбора ще се включат в турнира, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.

Груповата фаза на Европейското първенство на колички в Самоков започва на 7 септември и ще продължи до 10 септември. Елиминациите и полуфиналите ще се играят на 11 септември, а финалът е насрочен за 12 септември.

Селектираните от наставника Денислав Иванов състезатели:



1. Рамазан Юксуз



2. Ясин Ташдемир



3. Антон Фиков



4. Атила Муталиб



5. Никола Хъмчев



6. Пламен Славов



7. Алберто Иванов



8. Петко Христов



9. Георги Ташев



10. Алексей Асенов