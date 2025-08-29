Популярни
Ето го състава на България за Европейското по баскетбол на колички в Самоков

  • 29 авг 2025 | 13:50
  • 236
  • 0
Определен бе съставът на България за предстоящото Европейското първенство по баскетбол на колички, Дивизия C, което ще се проведе в Самоков. Надпреварата ще се състои от 4 до 13 септември в "Арена СамЕлион".

Българският състав е в група А на Еврошампионата, заедно с тимовете на Сърбия, Унгария, Дания и Чехия.

Първият мач на националите предстои на 7 септември срещу Сърбия от 19:00 часа. Ден по-късно (8 септември) от 11:15 часа българите ще спорят с тима на Чехия. На 9 септември от 18:00 часа е двубоят срещу Унгария, а на 10 септември България ще играе срещу Дания от 11:15 часа.

Общо 10 отбора ще се включат в турнира, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.

Груповата фаза на Европейското първенство на колички в Самоков започва на 7 септември и ще продължи до 10 септември. Елиминациите и полуфиналите ще се играят на 11 септември, а финалът е насрочен за 12 септември.

Селектираните от наставника Денислав Иванов състезатели:

1. Рамазан Юксуз

2. Ясин Ташдемир

3. Антон Фиков

4. Атила Муталиб

5. Никола Хъмчев

6. Пламен Славов

7. Алберто Иванов

8. Петко Христов

9. Георги Ташев

10. Алексей Асенов

