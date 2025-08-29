Уест Хам се похвали с привличането на един от големите португалски таланти

Популярни
  29 авг 2025
От Уест Хам обявиха привличането на Матеус Фернандеш от Саутхамптън, обявиха от клуба. 21-годишният футболист е подписал контракт за пет години с лондончани, а според твърденията в пресата за него са били платени 42 милиона паунда. Португалският полузащитник прекара само един сезон на “Сейнт Мерис” след трансфера си от Спортинг (Лисабон), но макар да впечатли с изявите си в крайна сметка не успя да помогне на “светците” да запазят мястото си в Премиър лийг. Фернандеш е част от отбора на Португалия до 21 години, а през миналата кампания записа 4 гола и 7 асистенции в 46 мача за Саутхамптън. Той продължава да е смятан за един от най-перспективните млади полузащитници в Европа, а мнозина специалист го определят като един от играчите със сериозно бъдеще в националния отбор на "мореплавателите".

Уест Хам пък започна доста разочароващо сезона с две тежки поражения от новака Съндърланд (3:0) и Челси (1:5), след което последва ново слабо представяне и отпадане от "Карабао къп" след загуба с 3:2 от Уулвърхамптън.

