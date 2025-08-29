Популярни
  Винъс Уилямс с първа победа в Шлема от 4 години

  29 авг 2025
Американката Винъс Уилямс спечели първата си победа в турнир от Големия шлем, като това стана на двойки на Откритото първенство на САЩ, предаде ДПА. Въпреки че загуби мача си на сингъл срещу чехкинята Каролина Мухова, 45-годишната Уилямс в тандем с канадката Лейла Фернандес, като се наложиха над шестите поставени в схемата Людмила Киченок, която спечели титлата миналата година с Елена Остапенко, и Елен Перес, след 7:6 (4), 6:3.

Още една "уайлд кард" за Винъс Уилямс на US Open
Това бе първи успех за по-голямата сестра Уилямс от победата й над Михаела Бузарнеску на сингъл на "Уимбълдън" преди четири години, а последната й победа на двойки бе в тандем със сестра й Серина на "Ролан Гарос" през 2018.

"Благодаря на моята партньорка, най-добрата, която съм имала след Серина", каза Винъс.

"Не мисля, че имахме ясен план", каза Фернандес, която е с 23 години по-млада от Уимлямс и е известна със загубата си тук на финала от Ема Ръдукану преди четири години. "Беше страхотна атмосфера, за мен е чест да споделя корта с Винъс. Беше вълнуващо, нощта преди това треперех. След като мачът започна, всичко беше наред", каза още тя.

