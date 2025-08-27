Още една "уайлд кард" за Винъс Уилямс на US Open

Винъс Уилямс получи нова "уайлд кард" от организаторите на US Open и ще участва в надпреварата на двойки при жените, където ще си партнира с Лейла Фернандес.

На 45-годишна възраст по-голямата от сестрите Уилямс се завърна на корта на турнира във Вашингтон, а след това игра и в Синсинати. До момента легендарната тенисистка е записала 2 победи и 5 загуби през тази година.

Винъс Уилямс отпадна от US Open както на сингъл, така и на смесени двойки

В първия кръг на сингъл на US Open Винъс загуби с 3:6, 6:2, 1:6 от Каролина Мухова, която я елиминира и от надпреварата на смесени двойки. Там американката си партнира с Райли Опелка, като двамата загубиха от Мухова и Андрей Рубльов.

След отпадането си на сингъл, Уилямс пропусна шанса за среща със Сорана Кърстя във втория кръг. Румънката победи категорично аржентинката Солана Сиера със 7:5, 6:0.

Въпреки това участието на 45-годишната спортистка на US Open не е приключило. Организаторите решиха да ѝ предоставят "уайлд кард" и за състезанието на двойки при жените, където тя ще играе заедно с Лейла Фернандес.

В първия кръг двете ще се изправят срещу поставените под номер 6 в схемата. Това са Людмила Киченок (Украйна) и Елън Перес (Австралия).

Винъс Уилямс е благодарна за получените "уайлд кард" покани

Винъс Уилямс благодари на тези, които са ѝ предоставили "уайлд кард" през последния месец.

"Много хора повярваха в мен на тези турнири. Много съм благодарна, че имах шанса и възможността да се възползвам от тях и да получа възможност да удрям топката", каза тя, цитирана от tennis.com.

US Open вероятно ще бъде последният турнир, в който Уилямс ще играе тази година, тъй като тя показа неохота към идеята да напуска Съединените щати заради тениса.

"Можем ли да преместим някой турнир тук? Не знам дали съм готова да пътувам толкова далеч на този етап от кариерата си, само за да играя“, заяви бившата номер едно в света.

"Мисля, че за мен завръщането на корта беше свързано с това да си дам шанс да играя здрава. Когато не си здрав, мислиш за това. Не става въпрос само за това как се чувстваш. Умът ти също се блокира. Така че беше хубаво да бъда по-освободена. Аз и моят екип работихме много усилено. Буквално не сме си взимали почивни дни. Не съм излизала на вечеря, не съм се виждала с приятели, не съм правила нищо друго, освен да тренирам възможно най-интензивно в продължение на 3 месеца. От всеки мач, който не спечелих, се опитвах да науча нещо и да стана по-добра", заяви Винъс Уилямс, на пресконференцията след мача с Каролина Мухова