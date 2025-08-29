Живко Бояджиев: Поредно тежко изпитание

Олимпик (Варна) играе утре в Добрич с местния Рилци. Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига.

„Изразителната победа в последния двубой, внесе нужните настроение и успокоение в отбора ни. Това беше изключително важно за дебютант, какъвто сме, разчитащ на млади футболисти. Ако не вярвахме в потенциала им, нямаше да участваме в първенството. Не изпадаме в еуфория от успеха. Напротив, работим и се настройваме за все по-тежки изпитания. Именно такова ни очаква в Добрич. Рилци е опасен и може да повали всеки противник“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.