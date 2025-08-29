Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Етър II
  3. Стефан Ангелов: Няма какво да губим в Мездра

Стефан Ангелов: Няма какво да губим в Мездра

  • 29 авг 2025 | 08:52
  • 250
  • 0

Вторият отбор на Етър (Велико Търново) играе утре в Мездра с Локомотив. Срещата е от втория кръг на Северозападната Трета лига.

„Доволни сме, че стартирахме с победа. Важно беше за успокоението и увереността на младите ни футболисти. Предстои ни двубой срещу един от най-солидните отбори в групата. Обигран състав, с добри опитни футболисти. Наясно сме, че за нас всеки мач е изпитание. Няма какво да губим в Мездра. Ще направим всичко по силите си да се представим на ниво. Естествено, че ще търсим и точки“, коментира пред Sportal.bg треньора на „виолетовите“ Стефан Ангелов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

  • 29 авг 2025 | 10:00
  • 1337
  • 3
Радомир Тодоров: Да продължим нагоре

Радомир Тодоров: Да продължим нагоре

  • 29 авг 2025 | 09:39
  • 457
  • 0
Иван Станчев: Ще е интересно

Иван Станчев: Ще е интересно

  • 29 авг 2025 | 09:35
  • 398
  • 0
Бурас най-сетне получи виза, всеки момент пристига за прегледи в Левски

Бурас най-сетне получи виза, всеки момент пристига за прегледи в Левски

  • 29 авг 2025 | 09:35
  • 699
  • 0
Йордан Миленов: Знаем какво ни очаква в Търговище

Йордан Миленов: Знаем какво ни очаква в Търговище

  • 29 авг 2025 | 09:33
  • 397
  • 0
Добромир Дафинов: Всеки мач ще е финал

Добромир Дафинов: Всеки мач ще е финал

  • 29 авг 2025 | 09:30
  • 259
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо! Душан Керкез споделя очакванията си за мача със Славия

Очаквайте на живо! Душан Керкез споделя очакванията си за мача със Славия

  • 29 авг 2025 | 10:27
  • 750
  • 5
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 60682
  • 24
Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 207231
  • 1127
Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

  • 28 авг 2025 | 22:55
  • 82793
  • 56
Столичен сблъсък в "Надежда"

Столичен сблъсък в "Надежда"

  • 29 авг 2025 | 07:45
  • 3587
  • 3
Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

  • 29 авг 2025 | 07:30
  • 2937
  • 2