Стефан Ангелов: Няма какво да губим в Мездра

Вторият отбор на Етър (Велико Търново) играе утре в Мездра с Локомотив. Срещата е от втория кръг на Северозападната Трета лига.

„Доволни сме, че стартирахме с победа. Важно беше за успокоението и увереността на младите ни футболисти. Предстои ни двубой срещу един от най-солидните отбори в групата. Обигран състав, с добри опитни футболисти. Наясно сме, че за нас всеки мач е изпитание. Няма какво да губим в Мездра. Ще направим всичко по силите си да се представим на ниво. Естествено, че ще търсим и точки“, коментира пред Sportal.bg треньора на „виолетовите“ Стефан Ангелов.