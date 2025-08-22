Дубълът на Етър продължава по програмата си

Последният сезон беше от най-трудните за втория отбор на Етър (Велико Търново) в Северозападната Трета лига.

Очакванията за предстоящата кампания коментира пред Sportal.bg треньора Стефан Ангелов.

„Подготовката протече според програмата. Ще разчитаме на млади момчетата и през новото първенство. Основният приоритет на Етър II – изграждане, развитие и интегриране на младите в мъжкия футбол. Колкото по-добре играят, нарастват и шансовете им да попаднат в полезрението на първия отбор на клуба. Ще се стремим да показваме постоянство, да не допускаме амплитуди в представянето си. Резултатите също са важни, особено добрите, защото дават увереност“.