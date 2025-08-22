Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Етър II
  3. Дубълът на Етър продължава по програмата си

Дубълът на Етър продължава по програмата си

  • 22 авг 2025 | 14:02
  • 230
  • 1

Последният сезон беше от най-трудните за втория отбор на Етър (Велико Търново) в Северозападната Трета лига.

Очакванията за предстоящата кампания коментира пред Sportal.bg треньора Стефан Ангелов.

„Подготовката протече според програмата. Ще разчитаме на млади момчетата и през новото първенство. Основният приоритет на Етър II – изграждане, развитие и интегриране на младите в мъжкия футбол. Колкото по-добре играят, нарастват и шансовете им да попаднат в полезрението на първия отбор на клуба. Ще се стремим да показваме постоянство, да не допускаме амплитуди в представянето си. Резултатите също са важни, особено добрите, защото дават увереност“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Любомир Иванов: Не сме готови, трябват ни млади футболисти

Любомир Иванов: Не сме готови, трябват ни млади футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:54
  • 257
  • 0
Николай Нинов за намеренията на Локомотив (Мездра)

Николай Нинов за намеренията на Локомотив (Мездра)

  • 22 авг 2025 | 13:51
  • 262
  • 0
Димо Атанасов: Сред най-младите сме, търсим футболисти

Димо Атанасов: Сред най-младите сме, търсим футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:49
  • 328
  • 0
Венцеслав Иванов: Готови сме

Венцеслав Иванов: Готови сме

  • 22 авг 2025 | 13:46
  • 295
  • 0
Бдин залага на младостта

Бдин залага на младостта

  • 22 авг 2025 | 13:44
  • 296
  • 0
Иван Станчев: Очаквам хубав мач и победа за нас

Иван Станчев: Очаквам хубав мач и победа за нас

  • 22 авг 2025 | 13:41
  • 266
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:23
  • 12306
  • 29
Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 21330
  • 77
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 4156
  • 4
Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 11:49
  • 8898
  • 14
Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

  • 22 авг 2025 | 11:56
  • 5310
  • 7
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 11209
  • 4