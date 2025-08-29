Димитър Дерменджиев: Имаме потенциал за да се противопоставим успешно

В неделя, втория отбор на Локомотив (Пловдив) гостува на Марица (Пловдив). Местното дерби е от петия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Ще играем срещу най-добре представящия се отбор от началото на сезона – лидерът. Дербитата са непредсказуеми. Очаквам да сме достоен съперник на Марица. Имаме потенциал за да се противопоставим успешно. Трябва обаче да сведем индивидуалните грешки до минимум. Постига се с пределна концентрирани през 90-те минути. Естествено, че ще търсим победа. Това е най-логичното за нас“, коментира пред Sportal.bg Димитър Дерменджиев, треньор на Локо.