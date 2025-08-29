Атанас Апостолов: Корави са

Популярни
  • 29 авг 2025 | 08:17
  • 164
  • 0

Утре Розова долина (Казанлък) приема Секирово (Раковски). Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Все още не сме в оптимално състояние. В мачовете досега, редувахме добри изяви и елементарни грешки. Играхме много слабо в последния мач. Ако не се подобрим чувствително, няма как да очакваме добър резултат в предстоящия двубой. Секирово е корав отбор. Имат опитни футболисти и са трудни за преодоляване, Пред нас има само една алтернатива - победа“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.

