  • 29 авг 2025 | 03:16
Жирона отново ще разчита на украински голаджия

Жирона планира да привлече Владислав Ванат. Според "Марка", испанският клуб е близо до закупуването на нападателя на националния отбор на Украйна за 15 милиона евро плюс още 2 милиона под формата на бонуси.

С 23-годишния играч вече има постигната договорка, като остава да се съгласува разсроченото плащане с Динамо (Киев).

Ванат стана голмайстор на украинското първенство през миналия сезон, отбелязвайки 17 гола в 28 кръга.

В Жирона вече има двама украинци в лицето на Виктор Циганков и Владислав Крапивцов, а през сезон 2023/24 Артьом Довбик спечели голмайсторския приз в Ла Лига с 24 попадения, след което беше продаден на Рома.

