Аспиликуета се разбра със Севиля

Бившият испански национал Сесар Аспиликуета ще продължи кариерата си в Севиля. Защитникът, който вчера навърши 36 години, е постигнал принципна договорка с клуба от Андалусия.

Днес бранителят трябва да премине медицински прегледи и да подпише договор за една година с опция за удължаването му с още една.

Атлетико Мадрид обяви раздялата с Аспиликуета

През лятото Аспиликуета напусна Атлетико Мадрид като свободен агент след два сезона с екипа на "дюшекчиите".

Опитният защитник е бувш футболист на Осасуна, Марсилия и Челси, като с лондончани спечели 9 трофея, включително Шампионската лига през 2021 година и Лига Европа през 2013 и 2019 година.