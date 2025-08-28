Популярни
Левски София-Запад с първи успех в квалификациите на Шампионската лига по футзал

  • 28 авг 2025 | 21:40
Футзал клуб Левски София-Запад постигна първа победа в квалификационния кръг на Шампионската лига. "Сините" се наложиха с 5:2 срещу ФК Европа от Гибралтар в "Арена 8888 София".

Димитър Димитров откри резултата в самото начало на мача, а Павлин Кузов увеличи преднината в полза на българския участник. Луис Консилиеро върна един гол за ФК Европа, но Милош Милано възстанови аванса от два гола за Левски. 

След почивката попадения на Кузов и Мартин Асенов направиха резултата 5:1. Наофал Ел Андалуси оформи крайното 5:2 три минути преди финала на срещата.

Левски има победа и загуба в турнира до момента и се намира на трето място в класирането. На 30 август "сините" ще се изправят срещу беларуския Витен Орша. 

