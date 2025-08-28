Популярни
Германски треньор е наказан заради участие в манипулирането на мач

  28 авг 2025
Бившият треньор на Оснабрюк Марко Антверпен е наказан с една година извън футбола заради връзки със схема за манипулиране резултата от финален мач в регионален турнир в Германия. Бившият му помощник Франк Дьопер няма да може да упражнява професията си за срок от три месеца заради доказано участие в този случай.

Спортният съд на германската футболна федерация взе решението в четвъртък, като първоначално за Антверпен и Дьопер бяха поискани по-сериозни наказания, които бяха отхвърлени. Двамата треньори са "направили опит да окажат влияние върху хода на мача".

"Антверпен беше обвинен, че е помолил два пъти кондиционния треньор на Оснабрюк Тим Шуте преди финала за регионалната купа на отбора от трета дивизия на 24 май срещу Льоне да убеди футболиста Бернд Риселман, който беше под наем в Лоне от Оснабрюк, да не играе.

"Трябваше да симулирам контузия. Бях изумен и не можех да повярвам", каза Риселман, който игра и отбеляза гол в двубоя, спечелен от Льоне с 4:2.

Антверпен и Дьопер отрекоха всички обвинения. Техните договори с Оснабрюк бяха прекратени.

